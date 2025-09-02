晴時多雲

日本三井金屬通知客戶漲價 10月起調漲高階銅箔價格

2025/09/02 16:19

市場傳出日本三井金屬上已向客戶寄出漲價通知書，台灣銅箔廠金居自上月起已調漲高階銅箔價格。圖為金居董事長李思賢。（記者卓怡君攝）市場傳出日本三井金屬上已向客戶寄出漲價通知書，台灣銅箔廠金居自上月起已調漲高階銅箔價格。圖為金居董事長李思賢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕市場傳出日本三井金屬上週五已向客戶寄出漲價通知書，三井金屬在通知信中表示，由於市場需求持續增加，加上產品朝高階方向發展，使得能源、員工等營運成本提高，因應未來成長也使得費用提升，基於以上理由，決定調漲高階產品線價格，每公斤調漲2美元，平均漲幅約15%，預計自10月起生效。至於台灣銅箔廠金居（8358）自上月起已調漲高階銅箔價格，並全心發展高階產品。

AI相關應用帶動PCB上游材料供應吃緊，T-Glass玻纖布等部分高階材料供不應求，日本三井金屬在8月下旬宣布，台灣工廠和馬來西亞工廠追加擴增高頻基板用電解銅箔（VSP）產能，目標在2026年9月底之前將月產能擴增至840噸，將較8月的月產能620噸增加35%，隨著高階銅箔供應短缺，成本增加，上週五通知客戶調漲價格。

