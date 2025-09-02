北富銀信用卡開放全支付綁定 9月推限量加碼回饋最高34％

台北富邦銀行信用卡自9月起正式支持全支付App綁定消費，推出多項限時限量加碼回饋。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行信用卡自9月起正式支持全支付App綁定消費，持卡人能在全聯福利中心等通路享受刷卡服務，並且結合全支付的點數生態圈。北富銀與全支付攜手推出多項限時限量加碼回饋。9月1日至12月31日，富邦卡友首次綁定並消費滿200元即可獲得50全點（1全點=1元），回饋率高達25%。若在全聯之外的商店使用全支付消費，不限金額筆筆可享最高3%全點回饋；9月每週三指定時段在全聯之外的商店消費，可再享最高6%全點回饋。

北富銀表示，富邦卡友綁定行動支付消費占比持續增加，消費者在便利商店、網路商店、量販店、超級市場、連鎖餐飲等場域的行動支付綁定率更持續攀升，顯示台灣消費者對信用卡與行動支付的需求和信賴。

請繼續往下閱讀...

目前富邦信用卡已支援LINE Pay、OPEN錢包、全盈+Pay、街口支付、台灣行動支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等多種支付工具，再加上全支付，涵蓋超商、百貨、網購、交通、餐飲等各式消費場景。

慶祝富邦信用卡開放全支付綁定，北富銀與全支付攜手推出多項限時限量加碼回饋。9月1日至12月31日活動期間，富邦卡友首次綁定並消費滿200元即可獲得50全點（1全點=1元），回饋率高達25%。原綁定PX Pay的卡友改綁定全支付，如為首次綁定，也同享活動優惠。

除首綁優惠外，若在全聯之外的商店使用全支付消費，不限金額筆筆可享最高3%全點回饋，日常消費也能累積點數。此外，搭配全支付週年慶，北富銀更祭出獨家加碼方案，9月每週三指定時段在全聯之外的商店消費，可再享最高6%全點回饋。3項優惠疊加最高回饋34%全點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法