晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北富銀信用卡開放全支付綁定 9月推限量加碼回饋最高34％

2025/09/02 15:59

台北富邦銀行信用卡自9月起正式支持全支付App綁定消費，推出多項限時限量加碼回饋。（北富銀提供）台北富邦銀行信用卡自9月起正式支持全支付App綁定消費，推出多項限時限量加碼回饋。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行信用卡自9月起正式支持全支付App綁定消費，持卡人能在全聯福利中心等通路享受刷卡服務，並且結合全支付的點數生態圈。北富銀與全支付攜手推出多項限時限量加碼回饋。9月1日至12月31日，富邦卡友首次綁定並消費滿200元即可獲得50全點（1全點=1元），回饋率高達25%。若在全聯之外的商店使用全支付消費，不限金額筆筆可享最高3%全點回饋；9月每週三指定時段在全聯之外的商店消費，可再享最高6%全點回饋。

北富銀表示，富邦卡友綁定行動支付消費占比持續增加，消費者在便利商店、網路商店、量販店、超級市場、連鎖餐飲等場域的行動支付綁定率更持續攀升，顯示台灣消費者對信用卡與行動支付的需求和信賴。

目前富邦信用卡已支援LINE Pay、OPEN錢包、全盈+Pay、街口支付、台灣行動支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等多種支付工具，再加上全支付，涵蓋超商、百貨、網購、交通、餐飲等各式消費場景。

慶祝富邦信用卡開放全支付綁定，北富銀與全支付攜手推出多項限時限量加碼回饋。9月1日至12月31日活動期間，富邦卡友首次綁定並消費滿200元即可獲得50全點（1全點=1元），回饋率高達25%。原綁定PX Pay的卡友改綁定全支付，如為首次綁定，也同享活動優惠。

除首綁優惠外，若在全聯之外的商店使用全支付消費，不限金額筆筆可享最高3%全點回饋，日常消費也能累積點數。此外，搭配全支付週年慶，北富銀更祭出獨家加碼方案，9月每週三指定時段在全聯之外的商店消費，可再享最高6%全點回饋。3項優惠疊加最高回饋34%全點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財