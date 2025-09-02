印度晶片商業生產年底上路 莫迪：「關鍵礦產」也已啟動

印度總理莫迪表示：印度半導體的旅程起步較晚，但現在沒有什麼可以阻止我們了。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度總理莫迪9月2日表示，印度將在2025年底前開始商業化半導體生產，並稱印度將成為未來晶片創新的「全球中心」。

莫迪在新德里舉行的印度半導體產業年度會議開幕式上發表演說時表示，美光公司和塔塔公司的測試晶片已投入生產。他說：「商業晶片生產將於今年開始。這反映了印度在半導體領域的快速發展。」

印度半導體市場規模已從2023年的380億美元飆升至2024 年和2025年的450億至500億美元，政府的目標是到2030年達到1000億美元。

該國目前正在開發10個半導體項目，總投資達180億美元，其中包括位於諾伊達和班加羅爾的兩個新的3奈米設計設施，它們是最先進的。莫迪表示：「我們的旅程起步較晚，但現在沒有什麼可以阻止我們了。」

莫迪還表示，數位基礎設施的基礎是關鍵礦產，印度已啟動「關鍵礦產計劃」，致力於滿足日益增長的稀土礦產需求。莫迪說：「我們正在致力於印度半導體計劃的下一階段。」

