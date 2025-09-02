「這產品」一年漲3次 中國網友大喊：「與其囤黃金，不如囤球」

中國羽毛球一年漲價3次，網友哀嘆比買黃金還燒錢。（擷取自中國社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，中國羽毛球價格持續上漲引發廣泛關注，包括Yonex、Victor 等知名品牌的熱門產品均出現不同程度漲價，每桶漲幅達30至40元人民幣（約新台幣130-175元）。據報導，由於羽球今年已經漲價3次，價格回落空間有限下，讓中國消費者直言快打不起羽球了，每次撿球都得小心翼翼，稱「與其囤黃金，不如囤羽毛球」。

以Yonex熱門型號AS-05 為例，每桶12顆羽球售價已從275元人民幣（約新台幣1183元）調整至350元人民幣（約新台幣1506元），每顆羽毛球價格上漲6.2元人民幣（約新台幣26.7元），漲幅高達27.1%。儘管每桶球的最後優惠價為315元人民幣（約新台幣1356元）、每顆價價格26.25元人民幣（約新台幣113元），漲幅仍達14.6%。

對於價格飆升，世界羽球聯合會秘書長Thomas Lund坦言，已注意到全球供應鏈的壓力與漲價帶來的衝擊，雖然尚未演變成危機，但已對此表達憂慮。

據報導，羽毛球漲價背後，供應短缺是主因之一。羽毛球製作高度依賴鴨、鵝的翅羽，每顆高品質羽毛球需要16根羽毛，往往需2到4隻禽類的羽毛才能製成，但近年中國鴨鵝出欄數量下滑，加上豬肉產量成長也擠壓鴨鵝養殖資源，進一步加劇羽毛原料緊張、價格攀升。

浙江一家出口羽球廠商指出，自2022年底以來，鴨毛、鵝毛價格已翻倍，今年行情更是「瘋狂」，報價變動頻繁。數據顯示，中國肉鴨從2019年的48.78億隻降至2024年的42.2億隻，商品鵝則從6.34億隻減少至5.69億隻，直接推升羽毛原料價格。

