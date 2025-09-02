晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「這產品」一年漲3次 中國網友大喊：「與其囤黃金，不如囤球」

2025/09/02 16:33

中國羽毛球一年漲價3次，網友哀嘆比買黃金還燒錢。（擷取自中國社交平台）中國羽毛球一年漲價3次，網友哀嘆比買黃金還燒錢。（擷取自中國社交平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期，中國羽毛球價格持續上漲引發廣泛關注，包括Yonex、Victor 等知名品牌的熱門產品均出現不同程度漲價，每桶漲幅達30至40元人民幣（約新台幣130-175元）。據報導，由於羽球今年已經漲價3次，價格回落空間有限下，讓中國消費者直言快打不起羽球了，每次撿球都得小心翼翼，稱「與其囤黃金，不如囤羽毛球」。

以Yonex熱門型號AS-05 為例，每桶12顆羽球售價已從275元人民幣（約新台幣1183元）調整至350元人民幣（約新台幣1506元），每顆羽毛球價格上漲6.2元人民幣（約新台幣26.7元），漲幅高達27.1%。儘管每桶球的最後優惠價為315元人民幣（約新台幣1356元）、每顆價價格26.25元人民幣（約新台幣113元），漲幅仍達14.6%。

對於價格飆升，世界羽球聯合會秘書長Thomas Lund坦言，已注意到全球供應鏈的壓力與漲價帶來的衝擊，雖然尚未演變成危機，但已對此表達憂慮。

據報導，羽毛球漲價背後，供應短缺是主因之一。羽毛球製作高度依賴鴨、鵝的翅羽，每顆高品質羽毛球需要16根羽毛，往往需2到4隻禽類的羽毛才能製成，但近年中國鴨鵝出欄數量下滑，加上豬肉產量成長也擠壓鴨鵝養殖資源，進一步加劇羽毛原料緊張、價格攀升。

浙江一家出口羽球廠商指出，自2022年底以來，鴨毛、鵝毛價格已翻倍，今年行情更是「瘋狂」，報價變動頻繁。數據顯示，中國肉鴨從2019年的48.78億隻降至2024年的42.2億隻，商品鵝則從6.34億隻減少至5.69億隻，直接推升羽毛原料價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財