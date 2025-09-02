美媒踢爆！川普家族加密幣上市首日 帳面財富飆升50億美元

川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」推出的代幣「WLFI」於9月1日上市，川普罕見未發表評論。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》報導，一場恐為美國史上最驚人的總統級利益衝突正在上演。美國總統川普家族旗下的加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial），其推出的代幣「WLFI」1日上市交易後，立刻為川普家族帶來了高達50億美元（約新台幣1531億元）的驚人帳面財富。

「WLFI」代幣的上市，可謂是川普就任總統以來其家族最成功的財務計畫。包括川普本人在內，其家族持有近4分之1的WLFI代幣。川普的三個兒子是該公司的共同創辦人，川普本人則被列為「榮譽共同創辦人」（Co-Founder Emeritus）。以「WLFI」上市首日的高點價格計算，川普家族持有的部位價值一度超過60億美元，使其加密貨幣資產，正式超越了其數十年歷史的房地產帝國。

這場財富盛宴引發了嚴重的利益衝突質疑。報導指出，川普總統這一年來，持續在白宮大力推動對加密貨幣產業有利的寬鬆監管政策，並吹捧私人數位貨幣能振興美國經濟，與此同時，其家族事業則藉此發行代幣。更具爭議的是，《華爾街日報》先前曾披露，該公司發行的穩定幣USD1，市場主要由全球最大交易所「迷因幣」（Binance）支撐，而幣安已被定罪的創辦人，正在尋求川普的總統特赦。

白宮急撇清 強調無利益衝突

面對外界排山倒海的質疑，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）發表聲明強硬否認，稱「總統及其家人從未、也絕不會從事利益衝突。」然而，加密貨幣的價格極度不穩，川普家族這筆新創造的財富能否順利變現，仍是未知數。就在代幣上市後，川普長子小川普（Donald Trump Jr.）還特地推文表示：「這不是什麼迷因幣。」

