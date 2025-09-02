晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鋼退出台智電？ 中鋼兩工會意見不同

2025/09/02 15:01

林明賢列舉疑慮，要求中鋼退出台智電。（中鋼集團企業工會提供）林明賢列舉疑慮，要求中鋼退出台智電。（中鋼集團企業工會提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣智慧電能公司（下稱台智電）前總經理鄭亦麟遭羈押，中鋼集團企業工會2日至中鋼總部大樓前舉牌陳情，提出對於台智電是「黑電箱」的五大疑慮，並要求退出台智電。然而中鋼企業工會則抱持不同立場，指中鋼放棄既有綠電布局，將影響公司永續經營，影響員工就業及勞動權益。

對此，中鋼發布聲明指出，台智電由14間公民營企業共同投資成立，中鋼持股僅佔台智電股權結構的12.5%，並非只由中鋼單獨主導。中鋼投資台智電，為公司綠電來源多元化策略的一環，也與中鋼實現「2030年減碳目標」及「2050年碳中和」的目標扣合。中鋼表示，目前台智電的購電、售電合約，均經外部律師、會計師審閱，中鋼也已建議台智電啟動外部稽核程序，對內部作業進行完整且全面性的檢視，以確保全體股東利益。

中鋼集團企業工會今天手持「中鋼不當冤大頭 ，退出台智電」等標語表達訴求，理事長林明賢強調，年初曾北上抗爭後，前經濟部長郭智輝曾指示中鋼經營階層，若無法與工會充分溝通，中鋼可隨時退出平台。但事實上，中鋼並未與本會達成任何共識，而是與其他工會協商，便繼續參與台智電，形同「竹篙鬥菜刀」，繼續被政策綁架，他說，鄭亦麟涉案，更讓外界懷疑台智電是否具備獲利能力。

中鋼企業工會理事長陳春生指出，台灣離岸風電風場許多被科技業包場統購，入股台智電股東的企業都面臨風電取得不易的狀況，風電需求將透過台智電取得。若中鋼無替代方案就貿然退出台智電，放棄既有綠電布局，不僅會讓公司在減碳上舉步維艱，更可能在未來面臨龐大的碳費與國際碳關稅壓力，這不僅影響公司的永續經營，也將間接影響會員的就業與勞動權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財