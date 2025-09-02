中鋼退出台智電？ 中鋼兩工會意見不同

林明賢列舉疑慮，要求中鋼退出台智電。（中鋼集團企業工會提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣智慧電能公司（下稱台智電）前總經理鄭亦麟遭羈押，中鋼集團企業工會2日至中鋼總部大樓前舉牌陳情，提出對於台智電是「黑電箱」的五大疑慮，並要求退出台智電。然而中鋼企業工會則抱持不同立場，指中鋼放棄既有綠電布局，將影響公司永續經營，影響員工就業及勞動權益。

對此，中鋼發布聲明指出，台智電由14間公民營企業共同投資成立，中鋼持股僅佔台智電股權結構的12.5%，並非只由中鋼單獨主導。中鋼投資台智電，為公司綠電來源多元化策略的一環，也與中鋼實現「2030年減碳目標」及「2050年碳中和」的目標扣合。中鋼表示，目前台智電的購電、售電合約，均經外部律師、會計師審閱，中鋼也已建議台智電啟動外部稽核程序，對內部作業進行完整且全面性的檢視，以確保全體股東利益。

中鋼集團企業工會今天手持「中鋼不當冤大頭 ，退出台智電」等標語表達訴求，理事長林明賢強調，年初曾北上抗爭後，前經濟部長郭智輝曾指示中鋼經營階層，若無法與工會充分溝通，中鋼可隨時退出平台。但事實上，中鋼並未與本會達成任何共識，而是與其他工會協商，便繼續參與台智電，形同「竹篙鬥菜刀」，繼續被政策綁架，他說，鄭亦麟涉案，更讓外界懷疑台智電是否具備獲利能力。

中鋼企業工會理事長陳春生指出，台灣離岸風電風場許多被科技業包場統購，入股台智電股東的企業都面臨風電取得不易的狀況，風電需求將透過台智電取得。若中鋼無替代方案就貿然退出台智電，放棄既有綠電布局，不僅會讓公司在減碳上舉步維艱，更可能在未來面臨龐大的碳費與國際碳關稅壓力，這不僅影響公司的永續經營，也將間接影響會員的就業與勞動權益。

