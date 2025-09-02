晴時多雲

勞保最高投保薪資撐滿5年就夠？小心錯誤操作吃大虧

2025/09/02 16:07

隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升。（示意圖，資料照）隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多勞工朋友以為，只要將勞保投保薪資拉到最高（4萬5800元），並維持最高平均薪資滿5年（即60個月），就能安心退休。因此，有些人一達成這項條件後，就選擇把薪資降回基本工資，甚至只保部分工時，以節省保費。然而，這樣的做法其實是一個常見的誤解。事實上，勞保老年一次金與年金月領的計算方式不同，一旦在退休前調降薪資，很可能讓自己或家屬的給付大幅縮水，甚至少領上百萬元。

本文將透過2個真實案例，說明「降薪保費」的潛在風險，以及正確的投保薪資規劃方式。而在進入案例前，先簡單複習一下2種給付的計算方式：

●老年一次金：取「最後3年（36個月）」的平均投保薪資。

●老年年金（月領）：取歷年中「最高5年（60個月）」平均投保薪資，不一定是最後5年。

案例一：阿明的遺憾-提早降薪保費，遺屬少領百萬

勞工阿明平時在大賣場擔任兼職人員，只有保部分工時（投保薪資1萬1100元），同時阿明原本就有加保在職業工會，逐年調薪後，將投保薪資調升至最高級距4萬5800元，並成功累積滿5年的高薪資投保紀錄。

但阿明在60歲、年資達30年時，為了節省保費，選擇退出職業工會，僅以部分工時（投保薪資1萬1100元）續保，打算等到65歲（符合請領年金不扣減的年齡）時再申請月領老年年金。

然而，人算不如天算，阿明在64歲時因胰臟癌過世，來不及申請老年年金。根據勞保規定，遺屬可視資格與情況，申請以下幾項給付：

一、老年一次金（尚未請領年金，具請領資格）

實際情況：

原本阿明在4年前（60歲）平均投保薪資達4萬5800元，但阿明為節省保費，最後選擇調降投保薪資至1萬1100元。

勞保老年一次金的平均投保薪資，是取最後3年，也就是36個月的平均投保薪資。

因此若選擇一次領，阿明的家屬只能請領1萬1100元X50個基數=55萬5000元

但若阿明沒有調降投保薪資：

假如阿明沒有調降投保薪資，繼續以最高級距4萬5800元來投保，那麼阿明的家屬將能請領到
4萬5800元X50個基數=229萬元

2者差距：229萬元-55.5萬元=173萬5000元

二、死亡給付

勞保死亡給付是30+5個月，以最後6個月的平均投保薪資來計算。

阿明最後6個月的平均投保薪資1萬1100元，

1萬1100 × 35基數 = 38萬8500元（比老年一次金還低）

三、遺屬年金

以阿明的例子來說，如果阿明的遺屬符合請領資格，選擇遺屬年金是最划算的。因為遺屬年金的計算，是取最高60個月的平均投保薪資，而不是最後，所以阿明的遺屬可以用4萬5800元去計算。且阿明還沒開始領勞保老年年金，他的遺屬可以用他的完整年資來算這筆錢。

遺屬年金計算公式，平均投保年資X年資X1.55%

阿明遺屬可每月領取4萬5800元 × 34 年 × 1.55% = 2萬4137元

案例二：建國的差額金-最後3年降薪，遺屬少領近百萬

勞工建國56歲時已有32年年資，平均投保薪資達4萬5000元，由於工作壓力大，建國想換比較輕鬆工作，便離職轉到另一家公司任職，以基本工資2萬8590元加保。60歲時，建國開始領勞保年金（提早5年領，打8折）。可惜，建國1年後因心肌梗塞過世。

由於建國已開始請領年金，其遺屬只能選擇「差額金」或「遺屬年金」。 但因阿興配偶本身已領勞保年金，無法再領遺屬年金，只能選擇差額金。

實際狀況：

因為建國最後3年是用基本工資2萬8590元去投保，因此可以請領的一次領金額為
2萬8590元X45基數=128萬6550元

建國的月領金：4萬5800人×36年×1.55% ×（1-20%）= 2萬445 元

建國已領取1年金額：2萬445元 × 12個月 = 24萬5340元。

差額金 = 128萬6550元 - 24萬5300元 = 104萬1250元。

倘若建國沒調降投保薪資，維持在最高級距4萬5800元

則建國可以請領的一次領金額為4萬5800元 × 45基數 = 206萬1000元

差額金 = 206萬1000元 - 24萬5300元 = 181萬5700元。

上述試算數據，可以看到建國投保薪資降低，讓建國的配偶少領了181萬5660元-104萬1250元=77萬4450元

省小錢，虧大錢：這些關鍵你一定要知道

從阿明與阿興的案例可以清楚知道，一次領金額受到「最後3年」平均投保薪資影響，若臨時把薪資降到基本工資，給付會大幅縮水；而年金雖然以最高60個月計算，但後續的差額金或死亡給付，仍可能因投保薪資下降而受影響。

因此，為了短期省保費而貿然降薪，可能導致自己或家屬將來的保障大幅減少，得不償失。提醒勞工朋友，投保薪資的規劃應以長遠保障為優先，切勿因小失大。

