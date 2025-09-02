晴時多雲

機械業成重災區 龔明鑫台中救火承諾：雨天絕不收傘

2025/09/02 13:58

龔明鑫參訪上銀科技公司與業者座談。（記者蔡淑媛攝）龔明鑫參訪上銀科技公司與業者座談。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國關稅衝擊工具機和機械業，中部是重災區，新任經濟部長龔明鑫昨天上任，今天即南下台中與工具機、機械業者進行交流座談，龔明鑫強調，工具機與機械業是工具之母、製造業的根，政府絕對會跟企業站在一起，金融協助一定落實「雨天不收傘」，目前各部會可以先以「以緩濟急」方式推動應對措施，但規模有限，仍希望立院能盡快通過特別預算，能快點協助企業。

龔明鑫今天南下走訪中南部產業重鎮，直擊受關稅衝擊最嚴重的「四大慘業」機械、手工具、水五金與塑膠，上午參訪上銀科技公司與業者座談，台灣新吉利衛浴設備股份有限公司，與水五金業者面對面溝通。

龔明鑫南下台中與工具機、機械業者進行交流座談。（記者蔡淑媛攝）龔明鑫南下台中與工具機、機械業者進行交流座談。（記者蔡淑媛攝）

龔明鑫今天會後受訪表示，上任後利用一週時間進行請益之旅，包括與工、商協會說明各別產業現況；今、明兩日實際到個別企業參訪，以及向立委請益，針對個別廠商面對的情勢，共同與政府面對挑戰。

龔明鑫說，今天企業見面就問政府怎麼看待工具機與機械業，他回應，工具機與機械業是工具之母，如果沒有這兩項產業，整個製造業將受很大影響，他強調，工具機與機械業等傳產是製造業的根，政府絕對會跟企業站在一起。

針對關稅衝擊產業，政府如何協助？龔明鑫指出，金融協助一定落實雨天不收傘，企業在正常繳息下能展延，這是通案，不用個別申請；如果企業進行海外佈局、出口拓銷，政府也會提供金融貸款支持，甚至利息減免。

企業要升級轉型，包括設備汰舊換新、研發升級，政府都會協助，另在市場拓銷上，龔明鑫強調，希望特別預算在立院能趕快通過，協助規模才會更大，現在相關部會是以緩濟急，但資源是去年編定，有特定用途，仍有一定規模。

龔明鑫重申，特別預算要盡快通過，包括出國開展，像辦台灣館，規模很大，讓中小企業能去設攤，畢竟國際大型攤位價格不便宜，對中小型企業是壓力，希望預算趕快通過，能快點協助。

針對美國關稅衝擊工具機和機械業，龔明鑫強調，金融協助一定落實「雨天不收傘」，目前各部會可以先以「以緩濟急」方式推動應對措施，但希望立院能盡快通過特別預算，能快點協助企業。（記者蔡淑媛攝）針對美國關稅衝擊工具機和機械業，龔明鑫強調，金融協助一定落實「雨天不收傘」，目前各部會可以先以「以緩濟急」方式推動應對措施，但希望立院能盡快通過特別預算，能快點協助企業。（記者蔡淑媛攝）

今天參加座談的廠商除了上銀，還有友嘉實業、東台精機、台中精機、勝源機械、榮田精機、盈錫精密、台灣瀧澤、百德機械、慶源機電等，都是工具機和機械業大廠，另包括金屬工業研究發展中心執行長賴永祥等人也參與座談。

