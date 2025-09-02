晴時多雲

LINE Bank「友感帳戶」用戶揭秘 「這星座」最愛主揪開團

2025/09/02 13:44

純網銀LINE Bank憑藉一群年輕團隊，持續推出創新服務。（記者李靚慧攝）純網銀LINE Bank憑藉一群年輕團隊，持續推出創新服務。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕2021年4月正式對外營業的純網銀LINE Bank，開戶數已達210萬戶，更連續38個月擠入全台轉帳前10大銀行。LINE Bank月前推出社群金融服務「友感帳戶」，統計上線滿月的客戶使用數據發現，以年輕族群為主的使用者中，最常發起帳戶「主揪」角色的星座為喜歡照顧人的「巨蟹座」，而最常參與的「鐵咖」成員，則是重視友誼、力挺好友的「天蠍座」 。

LINE Bank推出的「友感帳戶」，是整合LINE社群、銀行金流與帳務管理的金融服務，只要有2位LINE Bank存戶就可以線上立即開立友感帳戶，可依據資金使用目的進行分帳、轉帳，為成員的共同目標一起「努力存錢」。

LINE Bank進行使用者星座分析發現，在「主揪」星座排行榜中，前3名分別為巨蟹座、天蠍座與獅子座；報告指出，巨蟹座戀家、喜歡照顧人的特質，讓他們樂於擔任管理眾人事務的發起人角色。而最常見的成員星座前3名則為天蠍座、天秤座及處女座，其中天蠍座的義氣相挺、重視友情的個性，使其成為團體中不可或缺的最佳「鐵咖」 。

進一步分析帳戶金額異動（轉出與轉入），發現金額最高的男性星座為射手座，女性則為處女座，推測與射手座男性為人海派、捨得花錢的個性有關；而處女座女性則展現了凡事認真、事必躬親的特質，傾向親自管理與親友間的共同資產。

呼應LINE Bank用戶多為18歲以上年輕族群的特性，調查也顯示，超過7成的「主揪」年齡在20至39歲之間，其中20至29歲佔40%，30至39歲佔37%。性別比例上，女性主揪佔了55%，稍多於男性的45%。

LINE Bank引述《華爾街日報》的分析推測，這可能與女性在日常社交中展現出更強的連結力與群體性有關，她們習慣呼朋引伴進行群體消費，享受共同體驗，因此更傾向運用金融工具來處理團體事務所 。

