電動機車退燒！ 8月銷量腰斬僅賣4227輛

〔記者楊雅民／台北報導〕受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，8月全台機車領牌數達6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數幾乎腰斬，陷入苦戰。

根據監理站統計資料，8月三陽SYM機車領牌數達3萬0749輛，年增9.31%，市佔率達46.1%；光陽KYMCO機車領牌數達1萬6865輛，年增1.29%，市佔率25.3%；山葉YAMAHA機車8月領牌數達1萬1273輛，年減18%，市佔率16.9%。

電動機車買氣持續疲弱，8月全台電動機車領牌數僅4227輛，較去年同期下挫47.3%，市佔率縮減至6.3%。其中，GOGORO電動機車8月領牌量達2658輛，則較去年同期衰退48%，市佔率下挫至4%。

累計1~8月全台機車領牌數達46萬2164輛，年減5.37%，其中三陽SYM機車領牌數達20萬6847輛，年增3.01%，市佔率41.1%；光陽KYMCO機車領牌數達12萬2051輛，年減6.89%，市佔率26.8%，山葉YAMAHA機車領牌數達78462輛，年減1.78%，市佔率17%。

電動機車1~8月領牌數達2萬9948輛，年減39.36%；其中GOGORO1~8月領牌數達1萬8385輛，年減44.8%。

