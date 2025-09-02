晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

電動機車退燒！ 8月銷量腰斬僅賣4227輛

2025/09/02 13:07

受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，8月全台機車領牌數達6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數幾乎腰斬，陷入苦戰。（記者楊雅民攝）受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，8月全台機車領牌數達6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數幾乎腰斬，陷入苦戰。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，8月全台機車領牌數達6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數幾乎腰斬，陷入苦戰。

根據監理站統計資料，8月三陽SYM機車領牌數達3萬0749輛，年增9.31%，市佔率達46.1%；光陽KYMCO機車領牌數達1萬6865輛，年增1.29%，市佔率25.3%；山葉YAMAHA機車8月領牌數達1萬1273輛，年減18%，市佔率16.9%。

電動機車買氣持續疲弱，8月全台電動機車領牌數僅4227輛，較去年同期下挫47.3%，市佔率縮減至6.3%。其中，GOGORO電動機車8月領牌量達2658輛，則較去年同期衰退48%，市佔率下挫至4%。

累計1~8月全台機車領牌數達46萬2164輛，年減5.37%，其中三陽SYM機車領牌數達20萬6847輛，年增3.01%，市佔率41.1%；光陽KYMCO機車領牌數達12萬2051輛，年減6.89%，市佔率26.8%，山葉YAMAHA機車領牌數達78462輛，年減1.78%，市佔率17%。

電動機車1~8月領牌數達2萬9948輛，年減39.36%；其中GOGORO1~8月領牌數達1萬8385輛，年減44.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財