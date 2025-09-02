晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經 > 投資理財

66歲退休夫婦賣房搬到鄉下 卻被「阿嬤式關懷」嚇到逃回都市

2025/09/02 14:53

對於都市生活感到壓力，想要在鄉下度過餘生的人其實不少。示意圖。（彭博）對於都市生活感到壓力，想要在鄉下度過餘生的人其實不少。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於都市生活感到壓力，想要在鄉下度過餘生的人其實不少。只是，一旦真的移居下去，卻可能面臨意想不到的狀況，甚至出現退休資金大幅縮水的困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，66歲的佳子（化名）和丈夫都是標準的都市小孩，退休後兩人嚮往著鳥鳴與清新空氣的日子，因此賣掉位於東京的公寓，搬到信州（長野縣）生活。報導指出，兩人的退休年金合計約24萬日圓（約5.06萬元新台幣），手邊還有1500萬日圓（約316.5萬元新台幣）的退休資金，是在走訪多個地區後，才決定買下信州一間帶有小菜園的房子。

然而，理想與現實卻大不相同。雖然早就知道鄉下會不方便，但對於從小在都市長大的兩人來說，想像還是太天真了。根本沒有開到很晚的量販店、藥妝店，就連便利商店或速食店都要開車至少30分鐘。原本以為這些店沒有也沒關係，但到真的沒有後，才發現比想像中懷念都市的便利性。

鄉下交通必須靠車，他們買了兩台輕型車，卻因此多了保養、油錢與保險費。愛喝酒的夫妻，卻因為必須開車出門，「喝酒就不能開車回家」，連去居酒屋都變得困難。這些看似小事的麻煩與開銷，漸漸堆積成為沉重的壓力。

佳子最期待的是能擺脫東京的悶熱，享受清爽的空氣。然而，她迎來的卻是多變又嚴苛的氣候。天氣說變就變，原本還是大太陽，突如其來的雷陣雨讓曬好的衣服瞬間淋濕。更嚴峻的是冬天。兩人第一次度過的信州冬天遠超想像。零度以下成了日常，起床第一件事就是點火取暖。外出時路面結冰，煤油費每月動輒數萬日圓，生活開銷不斷上升。這個和東京截然不同的嚴寒現實，讓佳子感到徹底震驚。

如果只是這樣，或許還能忍受。但最後讓夫妻倆選擇撤退的，竟是「過於親切的鄰居阿嬤」。搬家後不久，鄰居一位80多歲的老太太熱情迎接，搬過來的第一天就笑臉迎人，不僅幫忙介紹垃圾處理規則，還常常送來自家菜園的蔬菜。佳子起初覺得「真是親切」，甚至慶幸自己遇到的不是傳說中「排外的村民」。

然而好意很快變成壓力。阿嬤每天多次登門，清晨天未亮便來提醒：「今天可能會下雨喔」，幾乎是照三餐現身。有時佳子鎖上門，阿嬤甚至繞到院子，隔著窗喊話：「有沒有什麼困擾？」、「晚餐吃什麼？」、「你收的包裹是什麼？」，這樣毫無界線的關心，漸漸讓佳子身心俱疲。她說：「因為已經習慣了東京保持適度距離的交往方式，結果反而覺得鄰居有點可怕。附近也沒有可以傾訴的朋友，心情越來越沉重。」

最終，兩人在僅僅搬到信州一年之後，就決定搬回東京。但是金錢上的現實又再次衝擊而來。

他們當初賣掉東京的公寓，套現約4000萬日圓（約844萬元新台幣），儘管在信州買的農舍僅需700萬日圓（約147.7萬元新台幣），看似划算。但修繕水電與屋頂、暖爐與隔熱裝修、兩台車的購置費，加上家具家電更新與搬家費用，短短一年就燒掉了將近1500萬日圓。所以當兩人決定回到東京時，等於做了一場「赤字移居」。

報導認為，鄉下生活不只是自然的美好，還有不便、花費、人際關係等常被忽略的現實。如果沒有充分調查與規劃，夢想可能會變成惡夢。都市與鄉村各有優缺點，重要的是冷靜判斷「真正適合自己生活的地方是哪裡」，佳子夫婦的經驗正是最深刻的警示。

