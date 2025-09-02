晴時多雲

黃金漲真的！金價飆抵3508美元新天價

2025/09/02 12:04

週二金價飆抵3508美元新天價。（美聯社資料照）週二金價飆抵3508美元新天價。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於聯準會降息的前景和對央行未來的擔憂日益加劇，為貴金屬的多年漲勢提供了新的動力，週二亞洲盤交易時段，黃金正式突破每盎司3500美元，觸及3508.73美元新天價。

週二亞洲盤黃金現貨以每盎司3476.5美元開出，在買盤湧入，金價正式突破3500美元，一度觸及3508.73美元歷史新天價，超過 4月份達到高峰，然急漲下，獲利回吐，截至台北時間11點58分，報3495美元，漲18美元，累計今年來漲逾30%，成為表現最好的主要大宗商品之一。

彭博報導，聯準會主席鮑爾謹慎地為降息敞開大門後，市場預期聯準會本月將降息，加劇了近期金價上漲。本週五發布的1份重要美國就業報告可能會進一步加劇勞動力市場日益低迷的跡象，從而支持降息，這提升了貴金屬的吸引力，因為貴金屬不支付利息。

瑞銀集團策略師特維斯表示，投資者增持黃金，尤其是在美聯儲降息迫在眉睫之際，正在推高金價。我們的基本預測是，未來幾個季度金價將繼續創下新高。低利率環境、疲軟的經濟數據以及持續上升的宏觀不確定性和地緣政治風險，增強了黃金作為投資組合工具的作用。

華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong表示，3500 美元以上的空間尚未確定，因此，市場將密切關注價格走勢。上次金價突破 3500 美元是在日內交易中，因此我們熱切關注金價能否突破該水平，因為這可能會帶來一些上漲動能。

不過，在新的地緣政治風險，和政策不確定性捲土重來的風險仍然存在，這將為金價帶來利好。

