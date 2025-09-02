幼兒園舊址蓋A級商辦！亞資中心首宗公辦都更招商

林欽榮說明亞洲資產管理中心高雄專區首宗公辦都更基地發展潛力。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局主辦「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都更案今辦理招商說明，吸引近20家廠商參與，該基地前身為幼兒園舊址、位於亞洲資產管理中心高雄專區內，副市長林欽榮預估，可吸引約53億元投資。

林欽榮表示，金管會推動「亞洲資產管理中心高雄專區」7月底已正式揭牌，最新統計目前已有26家銀行、壽險業者、投信投顧獲准進駐，及四大跨國會計事務所中的勤業眾信、資誠都相繼插旗。

亞洲資產管理中心高雄專區範圍。（記者王榮祥攝）

專區將開放跨境金融服務、金融資產組合融資、保單及保費融資新商品、家族辦公室等32個項目，積極接軌國際市場，並吸引海外資金與專業人才回流。

他指出，隨金融業者積極布局，高端商辦需求快速升溫，這次公辦都更招商基地即位於「高雄專區」內，將以國際市場為目標，吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄，本案公辦都更加入，可協助打造匹配全球市場之競爭力與吸引力之金融專區。

捷運局長吳嘉昌說明，本案基地位於O4捷運前金站西南側，距離捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第四種商業區，使用項目比照一般商業區，可住可商，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，設計容積可達法定容積1.5倍，預計興建總樓地板面積1.3萬坪（不含車位），總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府分回約25億元，將全數挹注高雄捷運四線齊發的建設經費，本案將於今年12月8日截止投標，招商文件可至高市捷運局網站下載，歡迎投資人踴躍參與。

亞洲資產管理中心高雄專區內首宗公辦都更招商，基地前身為幼兒園舊址，將蓋A級商辦。（記者王榮祥攝）

亞洲資產管理中心高雄專區首宗公辦都更今舉辦招商說明，高市副市長林欽榮主持。（記者王榮祥攝）

