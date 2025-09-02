晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

幼兒園舊址蓋A級商辦！亞資中心首宗公辦都更招商

2025/09/02 11:45

林欽榮說明亞洲資產管理中心高雄專區首宗公辦都更基地發展潛力。（記者王榮祥攝）林欽榮說明亞洲資產管理中心高雄專區首宗公辦都更基地發展潛力。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局主辦「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都更案今辦理招商說明，吸引近20家廠商參與，該基地前身為幼兒園舊址、位於亞洲資產管理中心高雄專區內，副市長林欽榮預估，可吸引約53億元投資。

林欽榮表示，金管會推動「亞洲資產管理中心高雄專區」7月底已正式揭牌，最新統計目前已有26家銀行、壽險業者、投信投顧獲准進駐，及四大跨國會計事務所中的勤業眾信、資誠都相繼插旗。

亞洲資產管理中心高雄專區範圍。（記者王榮祥攝）亞洲資產管理中心高雄專區範圍。（記者王榮祥攝）

專區將開放跨境金融服務、金融資產組合融資、保單及保費融資新商品、家族辦公室等32個項目，積極接軌國際市場，並吸引海外資金與專業人才回流。

他指出，隨金融業者積極布局，高端商辦需求快速升溫，這次公辦都更招商基地即位於「高雄專區」內，將以國際市場為目標，吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄，本案公辦都更加入，可協助打造匹配全球市場之競爭力與吸引力之金融專區。

捷運局長吳嘉昌說明，本案基地位於O4捷運前金站西南側，距離捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第四種商業區，使用項目比照一般商業區，可住可商，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，設計容積可達法定容積1.5倍，預計興建總樓地板面積1.3萬坪（不含車位），總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府分回約25億元，將全數挹注高雄捷運四線齊發的建設經費，本案將於今年12月8日截止投標，招商文件可至高市捷運局網站下載，歡迎投資人踴躍參與。

亞洲資產管理中心高雄專區內首宗公辦都更招商，基地前身為幼兒園舊址，將蓋A級商辦。（記者王榮祥攝）亞洲資產管理中心高雄專區內首宗公辦都更招商，基地前身為幼兒園舊址，將蓋A級商辦。（記者王榮祥攝）

亞洲資產管理中心高雄專區首宗公辦都更今舉辦招商說明，高市副市長林欽榮主持。（記者王榮祥攝）亞洲資產管理中心高雄專區首宗公辦都更今舉辦招商說明，高市副市長林欽榮主持。（記者王榮祥攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財