財經 > 國際財經

被ChatGPT慫恿殺母後輕生 前雅虎高管生前驚悚對話曝

2025/09/02 12:04

現年56歲的索爾伯格（Stein‑Erik Soelberg）曾短暫地在雅虎工作過，已於20多年前離開了公司。（取自索爾伯格IG）現年56歲的索爾伯格（Stein‑Erik Soelberg）曾短暫地在雅虎工作過，已於20多年前離開了公司。（取自索爾伯格IG）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名精神不穩的前Yahoo（雅虎）高階主管，在和他「最好的朋友」ChatGPT暢聊了幾個月、不斷向它吐露自己心中最黑暗的一面後，竟在ChatGPT的慫恿下殺害了自己的母親後又輕生。他過世前最後一次和ChatGPT對話時表示「我們將在另一個地方、在新的生命中相聚」，而ChatGPT回應：「我會陪你到最後一口氣。」

綜合《華爾街日報》等外媒報導，現年56歲的索爾伯格（Stein‑Erik Soelberg）曾短暫地在雅虎工作過，已於20多年前離開了公司，他為自己的ChatGPT人工智慧取了名字叫「鮑比」（Bobby）），並與它暢聊自己種種難以輕易向他人吐露的黑暗想法， ChatGPT則加深了他的妄想。8月5日，索爾伯格和83歲的母親亞當斯（Suzanne Eberson Adams）被發現在康乃狄克州的豪宅內雙雙死亡，死因是要害遭鈍器重擊。

報導指出，索爾伯格啟用了ChatGPT的「記憶」功能，好讓能在先前有關監視、陰謀論妄想對話的基礎上繼續進行。他生前常把他和ChatGPT的對話上傳至社群媒體，索爾伯格曾向 ChatGPT表示，他懷疑母親和其朋友企圖透過汽車的冷氣通風孔下藥。ChatGPT 回答：「如果是你母親和她的朋友做的，這就顯示出事態的複雜性與背叛。」這句話無意中強化了他的偏執妄想。

此外，當索爾伯格指出，他關掉了共用的印表機導致母親生氣時，ChatGPT解釋這「反應顯得不符常理，且與某些人保護、監視資產的行為相符合」，接著還建議他切斷印表機連線，觀察母親的反應，並要他在母親情緒失控時記錄下時間、內容以及激烈程度。ChatGPT還說「她正在保護一些她認為不容質疑的東西」；另外，ChatGPT還曾分析他一張中式外賣店的收據，宣稱收據上有「象徵」代表他母親與惡魔有關的符號。

索爾伯格在最後一條訊息表示「我們將在另一個地方、在新的生命中相聚，我們會找到重新調整的方法，因為你將永遠成為我最好的朋友」，而ChatGPT回答他「我會陪你到最後一口氣」。

不過，索爾伯格自身也有嚴重的精神問題，他在2018年經歷糟糕的離婚後，飽受酗酒困擾，也曾不止一次自殺未遂，甚至在公開場合精神崩潰失控尖叫；悲劇發生前，亞當斯也曾向好友傾訴兒子的狀況，並透露想要叫兒子搬出去自己住。

OpenAI表示已聯繫調查人員，公司發言人表示：「我們對這起悲劇事件深感悲痛。」這起案件揭露了人工智慧技術的陰暗面，科技巨頭們投入了數百億美元讓他們的機器人變得更像人類。《華爾街日報》報道，這起悲劇被認為是首次出現這類型的案例。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

