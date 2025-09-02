晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

為川普關稅合法性找方法 ! 美財長透露 : 「B計畫」可上場

2025/09/02 10:19

美國財政部長貝森特強調，若IEEPA未能獲得最高法院支持，政府還有B計劃。（彭博）美國財政部長貝森特強調，若IEEPA未能獲得最高法院支持，政府還有B計劃。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨（1日）表示，他有信心最高法院將支持總統川普援引《1977 年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的廣泛關稅措施，但同時強調，若最高法院未能支持，政府已準備好備案。

《路透》報導，貝森特認為，即便IEEPA被推翻，仍有其他法律工具可以動用，只是效率和威力不如 IEEPA。其替代措施就是1930年「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）第338條。

據報導，該條款允許美國總統對來自歧視美國貿易的國家徵收高達50%的關稅，期限為5個月。

上週五，美國聯邦巡迴上訴法院以7比4的分裂判決，裁定川普大部分關稅違法，削弱了這位共和黨總統將關稅作為主要經濟政策工具的依據。不過法院允許關稅暫時保留至10月14日，給予川普政府向最高法院提出上訴的時間。

這項判決涉及川普在4月貿易戰中推行的「對等關稅」，以及2月針對中國、加拿大和墨西哥的另一套關稅措施，目的是遏止芬太尼的進口。判決不影響基於其他法律授權的關稅，例如鋼鐵和鋁材的進口關稅。

貝森特表示，他正準備一份法律簡報給美國總檢察長辦公室，以便最高法院審理上訴時使用，重點將凸顯迫切需要解決數十年來的貿易失衡問題，並阻止致命的芬太尼流入美國。

他強調，芬太尼氾濫已造成美國每年約7萬人死亡，這完全是正當的國家緊急狀態理由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財