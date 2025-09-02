為川普關稅合法性找方法 ! 美財長透露 : 「B計畫」可上場

美國財政部長貝森特強調，若IEEPA未能獲得最高法院支持，政府還有B計劃。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨（1日）表示，他有信心最高法院將支持總統川普援引《1977 年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的廣泛關稅措施，但同時強調，若最高法院未能支持，政府已準備好備案。

《路透》報導，貝森特認為，即便IEEPA被推翻，仍有其他法律工具可以動用，只是效率和威力不如 IEEPA。其替代措施就是1930年「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）第338條。

據報導，該條款允許美國總統對來自歧視美國貿易的國家徵收高達50%的關稅，期限為5個月。

上週五，美國聯邦巡迴上訴法院以7比4的分裂判決，裁定川普大部分關稅違法，削弱了這位共和黨總統將關稅作為主要經濟政策工具的依據。不過法院允許關稅暫時保留至10月14日，給予川普政府向最高法院提出上訴的時間。

這項判決涉及川普在4月貿易戰中推行的「對等關稅」，以及2月針對中國、加拿大和墨西哥的另一套關稅措施，目的是遏止芬太尼的進口。判決不影響基於其他法律授權的關稅，例如鋼鐵和鋁材的進口關稅。

貝森特表示，他正準備一份法律簡報給美國總檢察長辦公室，以便最高法院審理上訴時使用，重點將凸顯迫切需要解決數十年來的貿易失衡問題，並阻止致命的芬太尼流入美國。

他強調，芬太尼氾濫已造成美國每年約7萬人死亡，這完全是正當的國家緊急狀態理由。

