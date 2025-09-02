與下屬有秘密戀情 雀巢執行長遭開除

雀巢執行長弗雷克斯（Laurent Freixe）因被調查出與直屬下屬有未揭露的戀愛關係，遭公司開除。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雀巢（Nestle）執行長弗雷克斯（Laurent Freixe）因被調查出與直屬下屬有未揭露的戀愛關係，違反公司行為規範，遭到董事會解除職務。

綜合媒體報導，雀巢今（2日）稍早發布聲明，宣布任命納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）擔任公司新執行長，即日起生效，接替遭解職的弗雷克斯。

請繼續往下閱讀...

雀巢稱，弗雷克斯的離職，起因於他與直屬下屬之間未揭露的戀愛關係，違反了雀巢的《商業行為準則》。

對於解職一事，雀巢董事長薄凱（Paul Bulcke）在聲明中表示，這是必要的決定，雀巢的價值觀和治理是我們公司的堅實基石，並感謝弗雷謝多年來對公司的貢獻。

薄凱同時也在聲明中表示，非常高興宣布納夫拉蒂爾出任公司執行長，指納夫拉蒂爾以其在充滿挑戰的環境中取得的驕人業績而聞名。他充滿活力，能夠激勵團隊，並以協作包容的管理風格領導團隊。公司董事會相信，納夫拉蒂爾將推動雀巢的成長計劃向前發展，並加快效率提升。

對於成為雀巢新執行長，納夫拉蒂爾感謝董事會對他的信任，稱能夠肩負起帶領雀巢走向未來的重任，他深感榮幸，並期待與公司全體領導層緊密合作，推動公司的戰略方向與價值創造計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法