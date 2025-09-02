南部人樸素 高雄市家庭服裝支出低於全國平均值

高雄市與台南市家庭治裝費用低於全國平均值。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據行政院主計總處調查，去年度全國家庭的治裝費用（衣著鞋襪及服飾用品）的平均消費額為2萬3285元，高雄市家庭的治裝費用僅全國平均值的92%，台南市家庭的治裝費用更低僅70%。

行政院主計總處日前公布去年度家庭收支調查報告，去年度全國家庭的治裝費用的平均消費額為2萬3285元，高雄市家庭的治裝費用僅2萬1577元，台南市家庭的治裝費用1萬6514元，均低於全國家庭的治裝開支平均費用，顯示南二都家庭在服裝打扮的消費比較撙節。

六都之中，除了高雄市與台南市的家庭治裝費用低於全國平均值外，其餘四都家庭的治裝費用都高於平均值，尤其台中市家庭達2萬7920元是六都最高，台北市2萬7728元居次。

高雄楊小姐說，冬天的服裝開銷最大，尤其禦寒用品，南部因為天候相對溫暖，冬天也少下雨，相關服裝的花費自然比較少；高雄黃先生說，南部很多人購物、倒垃圾、外出用餐、看電影等都是同一雙拖鞋，不少女性外出也都素顏，「短衣短褲頂多薄外套就可撐過一年四季」。

