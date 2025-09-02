金磚3巨頭同框巴西急了！彭博：魯拉安排開視訊會議討論川普關稅

彭博報導，巴西總統魯拉安排下週一開金磚領導人視訊會議討論川普關稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金磚3巨頭週一在上合會大同框，獨缺巴西總統魯拉，彭博報導，據4位知情人士透露，魯拉將於下週一召開金磚國家領導人視訊會議，討論美國總統川普的貿易政策。

在川普高關稅政策下，各國仍持續與美交涉之際，網上瘋傳週一在中國天津舉行的上海合作組織峰會（上合會）開幕前，印度總理莫迪緊拉俄羅斯總統普廷的手，一起走向中國國家主席習近平面前打招呼照片，期間 3人開心聊天1分多鐘。

請繼續往下閱讀...

在中印俄3國，有意透過聯手來對抗美貿易戰，而金磚4國中，同樣遭美課50%關稅的巴西，隨即傳出將召開出視訊會議，一起討論川普關稅。

彭博報導，據2名巴西政府官員稱，巴西總統不僅想討論美國政府徵收的貿易關稅，還想團結主要新興市場國家的領導人支持多邊主義。

巴西官員表示，美國為不同的金磚國家設定了不同的關稅，這使得它們很難就聯合聲明達成一致，此外，他們表示，魯拉不希望這次會議變成反美峰會。

因為前總統博爾索納羅在最高法院的審判將於週二（2日）開始，政府預計川普將加強對巴西的攻擊。美國已經吊銷了最高法院大法官的簽證，並對領導針對這位右翼前總統的訴訟的法官實施了制裁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法