路透：美國考慮任命白宮顧問亞雷德擔任IMF二把手

2025/09/02 08:36

路透指出，美國考慮任命白宮顧問亞雷德擔任IMF二把手。（路透）路透指出，美國考慮任命白宮顧問亞雷德擔任IMF二把手。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮顧問亞雷德擔任IMF二把手，知情人士週一告訴路透社，川普政府正在考慮推薦白宮經濟顧問皮埃爾·亞雷德（ Pierre Yared）擔任國際貨幣基金組織2號人物。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 週一在被問及亞雷德時表示，財政部正在考慮“3位非常有力的候選人”，並補充說：“我非常喜歡Pierre。

國際貨幣基金組織第1副總裁戈皮納斯（Gopinath）7月宣布，她將於8月底離職，返回哈佛大學。

據了解戈皮納斯想法的消息人士透露，國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃（ Kristalina Georgieva）一直在審查戈皮納特的潛在繼任者的姓名和資格，並預計將在下個月在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行會議之前宣布決定。

由於未獲授權公開討論此事，消息人士拒絕透露姓名。

亞雷德目前擔任白宮經濟顧問委員會副主席，並擁有麻省理工學院經濟學博士學位。他曾在哥倫比亞大學商學院任教多年，並擔任該校負責教務的高級副院長，直到今年2月被任命為白宮經濟顧問。

