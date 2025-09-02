聰明買房！ 專家曝「2條件」免陷入房奴族

專家表示，若你的房貸支出佔收入5成以上，且房貸需繳超過15年，那可能會讓你陷入財務危機，淪為房奴，代表你還沒做好買房的準備。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕與其付租金，不如將房租拿來繳房貸，還能累積財富，但理財專家則認為，若你付不起15年的房貸，代表你購買的房子已超出你的負擔能力，畢竟，買房與租房不同，你可能面臨更高的水電支出、房子維修、更高的房貸利率等支出，若你的房貸支出佔收入5成以上，且房貸需繳超過15年，那可能會讓你陷入財務危機，淪為房奴，代表你還沒做好買房的準備。

CNBC報導，在個人理財方面，可能沒有比租房，還是買房更具有爭議的話題了，擁護者表示，買房可以鎖定利率，並在理論上，隨著房產升值可為財富累積淨值。相較之下，每月以房租的形式支付相當於房貸的金額，無異於浪費錢。

不過，《粉碎你的金錢目標》一書的作者伯喬伊（Bernadette Joy）則提醒購屋族，不要為了買房而買房。

喬伊指出，在房貸的最初幾年，你的還款大部分都用於支付利息，而不是本金。她說，如果你的房貸期限是30年，那麼5年後 ，你可能會發現自己幾乎沒有任何資產淨值，所以她通常會向客戶推薦其他選擇。

如果你要買房，最好選擇15年期的房貸，因為這樣至少能更快地積累資產淨值，她說，如果你負擔不起15年期的抵押貸款，你就真的買不起房子了。

她進一步指出，如果您目前正在租房，考量到房貸，您可能會認為您可以用大致相當的租金來擁有1套房子，但擁有房產還會帶來其他隱性成本，如果準備不足，可能會讓你陷入岌岌可危的財務狀況。

喬伊說，無論你選擇哪種抵押貸款，新房子的面積可能比你租的房子大，而這會導致成本增加。首先，你需要佈置更多的房間。而且，既然你是房子的主人，你可能不會想省錢。

此外，由於暖氣和冷氣空間更大，水電費也會更高。如果你離開市區的公寓，搬到郊區的房子，喬伊建議把更長的通勤時間也算進預算裡。

另，你必須每年預算一定金額用於維修，如家電壞了、房子漏水等突發狀況。

喬伊說，我看到很多客戶的情況是，他們買了房子，一切都很好，直到這些隱性問題出現，然後他們就背負了信用卡債務，或者為了滿足這些需求，不得不大幅犧牲生活方式中的其他方面。

總體而言，喬伊建議採用50-25-25 的預算方法，其中 50% 的收入用於生活開支，25% 用於增加財富，其餘部分用於您喜歡的事情。

如果在考慮了所有成本之後，買房子會讓你的生活費用超過50% 的門檻，那麼就超出你的負擔能力，代表你還沒有準備好買房。

