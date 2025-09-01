全球最宜居城市 「每日1歐元交通通行證」將終止

全球最適宜居住的城市奧地利維也納，將結束每天只需1歐元即可無限次乘坐城市公車、有軌電車和地鐵的政策。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最適宜居住的城市奧地利維也納，因為公共財政緊縮，迫使將停止13年來首次提高公共交通年票價格，結束每天只需1歐元即可無限次乘坐城市公車、有軌電車和地鐵的政策。

公共交通公司維也納交通公司週一（1日）在一份聲明中表示，從明年1月起，奧地利首都的通勤者必須支付至少461 歐元購買全年通票，比目前的365歐元價格上漲26%。

這項調整雖然使奧地利成為歐洲交通最實惠的首都之一，但卻對自1945年以來一直領導維也納的社會民主黨的標誌性政策造成了挫折。

2012年，該市將年票價格從449歐元降至365歐元，希望進一步提高公共交通的使用率。

去年，維也納有近130萬居民（約佔該市人口的65%）擁有年票（包括學生票），而2012年這一數字約為76萬8000。該市政府宣布採取節支措施，以控制今年預計38億歐元的預算赤字。

