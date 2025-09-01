晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球最宜居城市 「每日1歐元交通通行證」將終止

2025/09/01 21:54

全球最適宜居住的城市奧地利維也納，將結束每天只需1歐元即可無限次乘坐城市公車、有軌電車和地鐵的政策。（彭博）全球最適宜居住的城市奧地利維也納，將結束每天只需1歐元即可無限次乘坐城市公車、有軌電車和地鐵的政策。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最適宜居住的城市奧地利維也納，因為公共財政緊縮，迫使將停止13年來首次提高公共交通年票價格，結束每天只需1歐元即可無限次乘坐城市公車、有軌電車和地鐵的政策。

公共交通公司維也納交通公司週一（1日）在一份聲明中表示，從明年1月起，奧地利首都的通勤者必須支付至少461 歐元購買全年通票，比目前的365歐元價格上漲26%。

這項調整雖然使奧地利成為歐洲交通最實惠的首都之一，但卻對自1945年以來一直領導維也納的社會民主黨的標誌性政策造成了挫折。

2012年，該市將年票價格從449歐元降至365歐元，希望進一步提高公共交通的使用率。

去年，維也納有近130萬居民（約佔該市人口的65%）擁有年票（包括學生票），而2012年這一數字約為76萬8000。該市政府宣布採取節支措施，以控制今年預計38億歐元的預算赤字。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財