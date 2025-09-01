晴時多雲

美國多個聯邦機構停用福昕PDF軟體 防範敏感數據外洩中國

2025/09/01 22:14

由於擔心美國敏感數據外洩至北京，包括美國國家飛彈防禦局（MDA）等多個聯邦機構，近期終止與中國PDF（可攜式文件格式）軟體發商福昕軟體（Foxit Software）的合作關係。（擷取自福昕官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《福斯新聞》報導，由於擔心美國數據外洩至北京，包括美國國家飛彈防禦局（MDA）、國務院、國土安全部（DHS）、食品與藥物管理局（FDA）、司法部等多個聯邦機構，近期終止與中國PDF（可攜式文件格式）軟體開發商福昕軟體（Foxit Software）的合作關係，一些聯邦機構已徹底刪除相關軟體，並不再維持與福昕美國子公司的有效合約。

　飛彈防禦局表示，過去僅僅在獨立網路採用福昕的軟體，未涉及核心飛彈防禦系統，目前已完全移除，但未透露具體移除時間。國務院消息人士稱，過去曾與福昕簽訂小型合約，但均已終止，但未說明具體時間。國土安全部明確將福昕列入禁用軟體清單，司法部則於去年完成安全審查後移除福昕的軟體。這些行動反映出美國政府對福昕潛在安全風險的擔憂。

　福昕開發用於閱讀、編輯和簽署文件的PDF軟體，客戶涵蓋企業和美國聯邦機構。該公司由熊雨前（Eugene Xiong）2001年在中國福州創立，母公司福建福昕軟體開發公司在上海交易所上市，並管理位於加州佛蒙特的美國子公司。

　福昕在官網上強調，其總部位於加州，業務範圍遍及全球，未提及其在中國上市。但在其中文網站上，福昕重點介紹了中國外交部、國家智慧財產局和國家標準委員會等客戶。2023年，福昕宣布與隸屬於中共中宣部的中央廣播電視總台建立合作關係。

　美國聯邦機構通常透過總部位於加州的福昕軟體（Foxit Software）而非其中國母公司簽訂合約，這使得福昕能自介為美國公司。但福昕中國母公司仍受中國法律的約束，包括2017年「國家情報法」，該法規定企業應根據中國情報部門的要求提供協助。

　華府科技和電信律師塞耶（Joel Thayer）表示，福昕的美國子公司難以完全脫離中國母公司影響，類似TikTok的企業結構問題，可能導致美國數據洩露風險，「中國企業非常善於透過公司申報和公司基礎設施來掩蓋自己的意圖」。

　塞耶警告，即使福昕未處理機密文件，其收集的合約、服務及技術數據，對中共情報機構仍有極高價值，可能洩露美國政府採購、技術需求等敏感資訊，福昕作為Adobe Acrobat的低價替代品，其隱藏的安全風險不容忽視。

　在《福斯新聞》詢問福昕與美國政府，以及其中共的關係後，該公司迅速從其官網上刪除所有提及美國政府客戶的內容，並拒絕置評。

