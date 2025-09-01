晴時多雲

關稅釀製造業信心低迷 8月PMI續跌連3月緊縮

2025/09/01 21:57

中經院今發布8月製造業採購經理人指數（PMI），續跌0.1個百分點至47.9%，連續3個月緊縮。（記者廖家寧攝）中經院今發布8月製造業採購經理人指數（PMI），續跌0.1個百分點至47.9%，連續3個月緊縮。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅最終稅率未定，加上232條款調查牽動晶片關稅，干擾訂單與生產信心持續低迷，製造業維持觀望氣氛。中經院今發布經季節調整後的8月製造業採購經理人指數（PMI），續跌0.1個百分點至47.9%，連續3個月緊縮，也是去年四月以來最快緊縮速度；未來6個月展望指數續跌0.7個百分點至37.6％，連續5個月緊縮。

中經院院長連賢明指出，現在關稅已上路，拉貨紅利消退，成本上漲反映至價格上一般費時3至6個月，接下來幾個月PMI是會繼續下行，或持平盤旋，有待觀察。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，上半年關稅前拉貨潮下PMI表現不錯，目前拉貨潮歇息，製造業狀況趨於「有點混亂」，產業衝擊的差異化也趨於明顯，人工智慧（AI）相關、先進製程仍不錯，但成熟製程、汽車工業相當低迷。

中經院同步公布8月未季調的非製造業NMI，雖連續6個月擴張，指數續跌2.1個百分點至50.7%。未來6個月展望指數回跌1.7個百分點至38.9%，連續6個月緊縮，也是非製造業自2023年6月以來，未來展望指數最長緊縮連續月份。

PMI是以50%作為景氣榮枯線，50%以上意指景氣擴張，50%以下則是景氣緊縮。

