慘淡！特斯拉8月瑞典銷售崩跌84％ 法國幾近腰斬

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，來自中國電動車對手與傳統汽車的激烈競爭，以及對執行長馬斯克向極右翼示好而引發的反彈，使特斯拉在一些歐洲市場的銷售下滑已延續至第8個月，尤其瑞典市場更是驚人，特斯拉8月新車註冊量整整跌逾84%。

報導說，法國、丹麥與瑞典是第一批公佈每月新車註冊量的歐洲國家，相關數據亦顯示，特斯拉改良後的Model Y似乎無助於阻止銷售下跌的趨勢。

法國1日公佈的數據顯示，8月特斯拉新車註冊年減47.3%，但整體汽車市場成長近2.2%。再者，特斯拉瑞典新車註冊年減逾84%，瑞典電動車銷售持平，而整體汽車市場成長6%。丹麥特斯拉新車註冊年跌42%。

新車銷售幾乎都是電動車的挪威，特斯拉新車註冊激增21.3%，但中國對手比亞迪則飆升218%。

特斯拉歐洲最大市場是德國與英國，今年銷售也呈現大幅下滑，但8月數據尚未公佈。

施密德汽車（Schmidt Automotive）歐洲汽車市場分析師施密德（Mathias Schmidt）指出，「特斯拉銷量持續令人失望的部份原因是市場環境更加競爭」。

他補充，馬斯克在7月的第2季財報中堅稱，「特斯拉在歐洲市場的銷量沒有問題」時，事實上今年上半年其歐洲市占率已從2024年的2.5%降至1.7%，這使他的說法「簡直是妄想」。

特斯拉的Model Y在2023年是歐洲最暢銷的車款，改良版Model Y今年6月開始在歐洲各地推出，但8月Model Y在丹麥的銷售下跌46.5%，瑞典則暴跌87%。

特斯拉的競爭問題因馬斯克的政治立場而加劇，他去年協助川普贏得美國總統大選，同時支持歐洲極右政黨，引發消費者強烈反彈。

Electrifying.com 執行長巴克利（Ginny Buckley）說，「顯然，馬斯克對特斯拉品牌的影響日益兩極化」。該單位調查顯示，逾半數受訪者表示，馬斯克讓他們延後購買特斯拉，「顯示特斯拉的主導地位不再是不可動搖的」。

