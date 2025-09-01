晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

空服員要求乘客用「水瓶接尿」 廁所全部故障、老婦尿褲子嚇糗

2025/09/01 21:06

澳洲維珍航空班機廁所全部故障，空服員要求乘客使用瓶子解決尿尿問題。（取自網路）澳洲維珍航空班機廁所全部故障，空服員要求乘客使用瓶子解決尿尿問題。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕乘坐飛機時尿急，經常會遇到排隊上廁所的情況，但如果因為廁所設施故障，空服員要求乘客使用「水瓶」接尿，這能接受嗎？就在日前的澳洲維珍航空（Virgin Australia ）發生了這樣的荒謬真實案例。

維珍航空飛往布里斯本的航班上的乘客，被迫使用水瓶「方便」。VA50 航班於8月26日從巴厘島登巴薩起飛，經過近6個小時的航程飛往布里斯班，其中一間衛生間在起航前就已經發現故障。但由於當時登巴薩的工程支援有限，因此決定繼續飛行，而不是取消航班。

起飛後，又有兩處廁所停止使用。這架波音737 Max 8客機通常只有3個廁所：一個在機頭，兩個在機尾。在飛行的最後一小時40分鐘內，所有衛生間都無法使用。

一名乘客告訴《澳大利亞人報》：「一名老婦人無法堅持下去，在公共場合尿褲子，遭受了羞辱。」

乘客生氣的說：「飛行途中，所有廁所都失靈了。」該乘客表示，最終「機組人員告訴我們，我們需要用瓶子或馬桶裡已有的東西解決。」

乘客告訴媒體，一個盥洗室還開始將尿液滲漏到地板上，導致飛機內充滿惡臭。

維珍澳洲航空證實，航班上的廁所確實有問題，但並未解決乘客使用瓶子尿尿的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財