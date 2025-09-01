空服員要求乘客用「水瓶接尿」 廁所全部故障、老婦尿褲子嚇糗

澳洲維珍航空班機廁所全部故障，空服員要求乘客使用瓶子解決尿尿問題。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕乘坐飛機時尿急，經常會遇到排隊上廁所的情況，但如果因為廁所設施故障，空服員要求乘客使用「水瓶」接尿，這能接受嗎？就在日前的澳洲維珍航空（Virgin Australia ）發生了這樣的荒謬真實案例。

維珍航空飛往布里斯本的航班上的乘客，被迫使用水瓶「方便」。VA50 航班於8月26日從巴厘島登巴薩起飛，經過近6個小時的航程飛往布里斯班，其中一間衛生間在起航前就已經發現故障。但由於當時登巴薩的工程支援有限，因此決定繼續飛行，而不是取消航班。

起飛後，又有兩處廁所停止使用。這架波音737 Max 8客機通常只有3個廁所：一個在機頭，兩個在機尾。在飛行的最後一小時40分鐘內，所有衛生間都無法使用。

一名乘客告訴《澳大利亞人報》：「一名老婦人無法堅持下去，在公共場合尿褲子，遭受了羞辱。」

乘客生氣的說：「飛行途中，所有廁所都失靈了。」該乘客表示，最終「機組人員告訴我們，我們需要用瓶子或馬桶裡已有的東西解決。」

乘客告訴媒體，一個盥洗室還開始將尿液滲漏到地板上，導致飛機內充滿惡臭。

維珍澳洲航空證實，航班上的廁所確實有問題，但並未解決乘客使用瓶子尿尿的問題。

