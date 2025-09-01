晴時多雲

「賓利哥」未付第三期價金 北車百億大案「基泰忠孝大樓」交易告吹

2025/09/01 20:22

北車百億級商用大案「基泰忠孝大樓」拖了快兩年沒過戶，買家被沒收違約金。（記者徐義平攝）北車百億級商用大案「基泰忠孝大樓」拖了快兩年沒過戶，買家被沒收違約金。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2023年10月傳出被桃園有著「賓利哥」稱號的李姓房產人士砸125億元買下的北車百億級商用大案「基泰忠孝大樓」、竟到現在都沒有過戶，且賣家基泰建設（2538）今最新公告，因買家未如期支付第三期價金，因此，沒收已付的6.25億元當作違約金。

回顧2023年10月基泰建設在公開資訊觀測站上的公告，該商用大案座落台北市中正區忠孝西路一段上、為地上37層、地下6層的商用複合式大樓，基地面積逾448坪、建物面積約8204坪，當時是以125億元賣給李姓自然人，根據商仲業者拆算，3樓以上的辦公室每坪單價約150萬元，創下該商圈最高單價紀錄。

不過，拖了將近兩年該商用大案始終沒有過戶，仍掛在基泰建設子公司君匯開發、京匯開發等兩家名下，而今日基泰建設最新公告，該案因買方沒有支付第三期價金而導致違約。

根據週刊過去報導指出，該李姓買家是桃園代書起家，甚至有自己的建設開發公司，因早期以賓利代步，所以才有「賓利哥」的稱號，不過，如今卻傳出商用大案交易告吹。

