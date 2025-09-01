晴時多雲

劉揚偉盼鼓勵採購國產設備 龔明鑫點頭：韌度預算編50億支持產業

2025/09/01 19:48

電電公會理事長劉揚偉建議政府提出鼓勵國產化採購的措施。（資料照）電電公會理事長劉揚偉建議政府提出鼓勵國產化採購的措施。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今天舉辦產業公協會交流會議，電電公會理事長劉揚偉建議政府提出鼓勵國產化採購的措施，龔明鑫對此回應，韌性特別條例中的產業支持方案，就有額外編列50億元汰舊換新經費，支持廠商購置國產化材料、設備。

電電公會理事長劉揚偉今在會議上提出兩點建議，一是短期建議，希望政府提出政策，鼓勵大企業與下游企業使用國產零組件與設備、工具機，另一是長期建議，電電公會配合政府「經濟日不落國」政策，電電公會會推出自己的科學園區，帶著供應鏈廠商赴區域製造的國家，開發當地市場。

龔明鑫表示，公協會提出的建議與訴求，包括匯率穩定、關稅談判結果、碳費、穩定勞動力來源、最低工資調漲等議題，需跨部會協調，他過去6年多在行政院服務，常常有跨部會協調溝通的機會，對外協調部分，由他自己設定KPI負責，至於經濟部部內執掌的部分，同仁就要努力達成，盡量來達成企業界的心願。

龔明鑫續指，部分是經濟部部內就能完成的，例如電電公會理事長劉揚偉提出國產化購置鼓勵方案，事實上韌性特別條例中的產業支持方案，就有匡列50億元汰舊換新經費，來支持廠商購置國產化材料、設備。

龔明鑫表示，台灣中上游的材料、設備品質很好，但受限於經濟規模不大，價格會稍微比較高一點，「那我們就利用政策補助，來弭平這一塊」，讓下游企業用到的材料與設備，不但品質好、價格又公道，還可以提升競爭力，也已責成經濟部官員評估3個月後的成效如何。

