台灣好威！股票總市值全球佔比進前十 還有「這小國」驚豔

2025/09/01 18:01

圖表顯示特定國家所有上市公司的股票總市值。美國居冠，台灣排名第9位。（取自網路）圖表顯示特定國家所有上市公司的股票總市值。美國居冠，台灣排名第9位。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據MarketCapWatch統計截至2025年8月26日資料顯示，各國上市公司總市值佔全球比率排行，美國以67.44兆美元稱冠，前十名中，台灣居第9名。

統計匯總全球所有上市公司的市值，按其所在國家/地區分組，並計算它們在全球總市值中的佔比。這種方法有助於揭示公司價值的實際來源，並避免跨國上市造成的扭曲。

每家公司的市值取決於其總部所在的國家或地區，而不是其上市的證券交易所。例如，一家總部位於中國但在美國上市的公司被計入中國總數。

美國的表現遠遠超出其實力：它擁有世界4.0%的人口（約3.4億人）、26%的GDP，但卻佔據全球股票市場價值的近50%、約67.44兆美元。

台灣人口約2333萬7936人，上市公司市值2.81兆美元、全球佔比1.93%，排名第9位。

瑞士也是一個有趣的國家：佔世界人口的0.1%（約900萬人），佔全球GDP的0.01%，但仍佔上市股票的近2%、約2.61兆美元。排名第十位。

圖表為各國上市公司總市值佔全球比率排行。（取自網路）圖表為各國上市公司總市值佔全球比率排行。（取自網路）

此外，經濟實力遠低於自身實力的國家包括：義大利（第8大經濟體）、巴西（第10大經濟體）、俄羅斯（第11大經濟體）。

人口數量遠低於其實際水準的國家包括：印尼、巴基斯坦、奈及利亞、巴西、孟加拉、俄羅斯和墨西哥，它們是世界上人口第4至第10多的國家，但卻沒有出現在名單上。


