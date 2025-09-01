房市買氣仍寒風刺骨 8月六都移轉棟數年減近32％

8月六都移轉棟數年減近32%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣仍處谷底，8月六都買賣移轉棟數合計近1.67萬棟、月減近12%，年減幅更高達近32%。進一步攤開六都8月移轉棟數，除台中市因交屋推升移轉量、月增2%以外，其它五都全數較上月衰退，又以桃園市減幅最顯著、月減約21%。

根據六都地政局最新發布8月買賣移轉棟數，台北市1704棟、月減18%，新北市3777棟、月減15%，桃園市3292棟、月減21%，台中市3742棟、月增2%，台南市1572棟、月減8%，以及高雄市2576棟、月減9%。

若對比去年同期，六都全數呈現年衰退，且年減幅25%起跳，除台中市以外，其它五都年衰退幅度均超過3成，又以台南市衰退最顯著、年減幅約37%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8月因地政機關可以辦理過戶時間較7月減少9%，因此移轉棟數呈現月減現象，且單月買賣移轉棟數已經呈現趨勢性年減，可看出房市進入冷靜期，未來影響房市比較直接因素還是在政策面，去年8月銀行進入為期一年的房貸自主管理，到年底也將屆滿一年，央行下一步將是影響房市重要關鍵。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，中古屋買賣移轉棟數年減幅僅3成多，減幅乍看似乎比預售屋少，但因買賣移轉棟數內包含預售屋完工交屋量（第一次登記移轉），而今年恰逢交屋高峰期，因此讓買賣移轉棟數出現「虛胖」，實際上中古屋市場成交量年減幅恐逾5成以上，市場挑戰依舊嚴峻。

隨著關稅政策正式落地，但談判尚未完全定案，不確定性仍高，因此，永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，未來經濟成長動能面臨挑戰，也進一步牽動內需市場與房市買氣。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從8月六都移轉量年減32%，其實透露觀望的氛圍越來越重，因為今年8月不但沒有颱風的季節性干擾，而且因為閏六月，延後民俗月的衝擊，但最終的交易量卻沒有持平、止跌效果，還擴大跌幅，顯見市場仍在落在下行軌道上，尚未見底。

黃舒衛認為，雖然行政院長裁示房貸的水龍頭要開大一點，但實際上遇到銀行法72-2上限的結構性限制，以及對於市場展望的保守，乃至償債能力風險的評估，其實對整體市場的助益有限，因此整體價量修正的趨勢不變。

