明年最低工資應考量關稅 龔明鑫鬆口：過去公式放到現在不那麼適當

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅衝擊國內中小企業，工商團體反映，明年最低工資的調漲應評估關稅影響。經濟部長龔明鑫今表示，經濟部將向行政院與勞動部表達意見，過去最低工資調整的計算公式，在現在來看不是那麼適當。

經濟部今下午舉辦產業公協會交流會議，龔明鑫會見工商團體高層，包括工總理事長潘俊榮、電電公會理事長劉揚偉、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家、商總理事長許舒博、工業區廠商聯合總會理事長許正雲、創新創業總會總會長邱銘乾。

值得一提的是，不只龔明鑫「回娘家」，曾任經濟部次長的電電公會秘書長林全能、曾任工業局長的工總秘書長呂正華，以及曾任投資處長的工商協進會副秘書長邱一徹，也在今天「回娘家」。

龔明鑫致詞表示，世界情勢瞬息萬變，很多訊息都是業界比政府還早知悉，經濟部會傾聽業界心聲並請益，對未來的因應對策也能更精準，他期許未來能每季定期與各大公協會理事長、秘書長會面交流。

勞動部將在本月下旬邀集勞資政學研議明年最低工資調幅。主計總處上月15日大幅上修2025年經濟成長率至4.45%，消費者物價指數年增率則預測為1.76%；若依照往年「CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享、各分一半」的勞資共識，明年最低工資調幅將高達4%、調升1144元。

龔明鑫會後受訪表示，儘管今年上半年經濟成長表現佳，但關稅對中小微企業影響非常大，經濟部將向行政院及勞動部表達，過去計算最低工資調整的公式，放到現在不是那麼適當。

工商界也表達2026年碳費能延後課徵。龔明鑫對此表示，會向環境部溝通，淨零仍是長期目標，但目前關稅衝擊當前，因此要評估長期及短期的平衡。

