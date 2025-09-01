晴時多雲

財經 > 證券產業

宏達電飆股VS韭菜？外資出手砍1.48萬張霸榜 爆量飆高

2025/09/01 16:59

外資出手砍宏達電1.48萬張霸榜，股價卻逆勢爆量飆高。（台灣大提供）外資出手砍宏達電1.48萬張霸榜，股價卻逆勢爆量飆高。（台灣大提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（1日）在三大法人賣超216.22億元，指數一度摜破24000點，而外資則連5賣，週一賣超78.29億元，電子股則淪為主要提款機，前6大清一色是電子股，而近期飆股宏達電則慘遭毒手，一口氣大砍1.48萬張，幾乎將上週五的買超回吐，雖然三大法人今同步站在賣方，但股價不跌反漲，終場上漲3.55%，收72.9元，再創波段新高，成交量進一步放大到17.4萬張，短短4天，股價已漲23.76%。

外資週一賣超前10大個股，依序為宏達電（2498）1萬4865張、友達（2409）1萬3534張、緯創（3231）9447張、廣達（2382）8596張、仁寶（2324）8322張、欣興（3037）7227張、寶成（9904）7021張、遠東銀（2845）6861張、中鋼（2002）6859張、瀚宇博（5469）6647張。

