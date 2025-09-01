晴時多雲

抗衡美關稅！金融支持措施上路逾3週 1085家廠商受惠

2025/09/01 17:01

金融支持措施上路迄今，已有1085家廠商受惠。（記者陳梅英攝）金融支持措施上路迄今，已有1085家廠商受惠。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕因應美國對台灣貨品課徵關稅，財政部推出「金融支持措施」，輸出入銀行攜手全台28家金融機構、超過3100個營業據點共同執行，在「貿易融資利息減碼（收）」部分，自8月7日上路以來，反應熱烈，截至8月31日止，已完成受理1403件，共有1085家廠商受惠。

輸出入銀行代為執行的兩項金融支持措施有「貿易融資利息減碼（收）」與「輸出保險費用減免」，前者協助廠商降低融資成本，凡具出口美國實績或受關稅影響的相關產業，只要票信正常、營收或出口衰退達一定條件，即可申請年利率減碼1%，中小企業最高可減碼1.5%，一年可節省利息支出上看新台幣120萬元。

據輸出入銀行統計，受理件數排名前五的承辦金融機構依序為臺灣企銀、兆豐銀行、合作金庫、輸出入銀行及臺灣銀行。

另外，由輸出入銀行辦理的「輸出保險費用減免」則是協助廠商強化風險管理，對出口美國或受影響廠商提供保費與徵信費優惠，最低只收1折，讓企業在拓展新市場時更有保障。

截至8月29日，承保金額達新台幣29.64億元，受惠廠商共180家，累計減免件數492件。廠商透過投保，不僅能享徵信費與保險費最低1折優惠，也可分散市場風險，開發新客戶與新市場。

為使受影響廠商及簽約辦理之金融機構即時掌握金融措施相關資訊，輸出入銀行根據每日來電詢問，彙集更新問答集，另提供相關資料及已簽約之承貸金融機構名單，掛載於輸出入銀行官方網站首頁及與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。廠商如符合資格，可直接向往來銀行洽辦，或撥打輸出入銀行免費專線0800-819-688諮詢。

