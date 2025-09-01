晴時多雲

飛捷強化軟體事業佈局 子公司加速拓展歐洲市場

2025/09/01 16:54

飛捷旗下銷售時點情報系統近年逐步強化歐美市場商機。（記者方韋傑攝）飛捷旗下銷售時點情報系統近年逐步強化歐美市場商機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕銷售時點情報系統（POS）系統設計製造商飛捷科技（6206）今天表示，旗下今年初正式成立的英捷智能（Angible）在不到一年的時間內，已攜手亞洲、歐洲的大型零售集團展開概念驗證（POC）合作，並計畫於今年第四季逐漸導入東南亞零售集團，逐步走向實際應用。

飛捷指出，集團在今年上半的獲利結構，創下最近5年的同期最佳表現。其中，歐美市場向來是公司的核心布局重點，隨著多年投入持續累積成效，歐洲市場自去年起逐漸展現成果，並於今年表現突出，帶動該區域營收成長。同時，美國市場亦持續穩健發展，歐美市場所形成的雙引擎動能，驅動公司全球業務不斷拓展。

非捷觀察，旗下軟體子公司華捷智能（Berry AI）在今年展現良好成長態勢，預期營收相較去年將實現倍數成長。Berry AI專注於將AI影像辨識技術應用於速食餐飲場域，透過餐廳內攝影設備蒐集並分析影像數據，提供即時營運指標，協助速食品牌業者改善流程、提升營運效率與顧客滿意度。

隨著導入專案持續增加，飛捷看好華捷智能已開始帶來具成長潛力的軟體營收，反映集團AI技術布局正逐步展現實際成效；另一方面，英捷智能也已自主研發的先進視覺辨識AI技術，應用於零售自助結帳，可提升顧客結帳流程體驗，並協助零售業者降低漏刷造成的營收損失，進而提升門店營運效益。

飛捷提到，未來一年，英捷智能將繼續拓展歐美市場，並同步加強研發與國際人才布局，為下一階段的全球市場導入做好準備。展望未來，集團目標不斷地結合軟體服務與AI技術創新，以軟硬體整合與解決方案導向強化營運結構，推動各個事業體邁向更具全球競爭力的發展格局。

