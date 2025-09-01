終身免收信託管理費 中信銀行TISA 9/30上線

中國信託銀行宣布將於9月30日推出TISA專案，終身免收信託管理費。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為支持亞洲資產管理中心政策，中國信託銀行宣布將於9月30日推出TISA（Taiwan Individual Savings Account）專案，透過具專家嚴選、免手續費、低申購門檻及低經理費等特色的TISA基金，以定期定額分散風險，建立長期投資習慣，中信銀行加碼提供終身免收信託管理費，協助民眾面對超高齡社會的財務挑戰。

TISA是政府為鼓勵國人建立長期投資習慣、及早進行退休準備，推出的投資儲蓄帳戶機制。TISA所選的基金與一般基金的差異，在於TISA基金經過專家嚴選、低申購門檻，新臺幣1000元即可申購、低於1%的低經理費及免收申購手續費，且強調「限定期定額申購」，目的在於鼓勵民眾長期持有。

中信銀指出，TISA的政策精神與該行倡導的「定期定額、紀律投資」理財理念契合，凡透過中信銀行TISA專案投資，將終身免收信託管理費，協助投資人穩健累積財務保障。

中信銀行表示，即將於9月30日上線的中信銀行TISA服務，除了上架TISA級別的境內基金外，更提供超過3000檔境內外基金選擇，可透過中信銀行網路銀行、中信銀行APP申購，均有定期（不）定額申購0手續費、0信託管理費。

針對偏好境內ETF客戶，也提供台股市值型及人工智慧（Artificial Intelligence, AI）半導體等熱門主題ETF，即日起至今年12月31日享申購手續費0.1%優惠，以及免額外收取證券商交易手續費、信託管理費，滿足投資人多元配置的需求。

