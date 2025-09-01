ABF載板割韭菜！投信大砍欣興5170張最慘，股價直線墜落。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（1日）一度摜破23900點，終場守住24000點，不過，投信則續站在賣方，週一賣超29.26億元，而電子與傳產股則淪為主要提款機，電子又以ABF載板受傷最重，欣興與南電全上榜，兩者又以欣興最慘，在股價來到153.5元波段新高後，遭到法人割韭菜，而投信在續上週五賣超2317張後，今加碼砍5170張霸榜，受法人接連砍出衝擊，股價已連3跌，今終場更大跌6.92%，股價回測134.5元，短短3個交易日，股價就跌11.51%。

投信週一賣超前10大個股，依序為欣興（3037）5170張、東元（1504）2677張、南亞（1303）2614張、大成鋼（2027）2419張、台塑（1301）2382張、緯創（3231）2326張、台塑化（6505）2001張、南電（8046）1786張、彰銀（2801）1720張、奇鋐（3017）1398張。

