研調：近眼顯示設備市場短期平淡 今年出貨年減19.48％

集邦預估，今年全球近眼顯示設備出貨量僅620萬台，較2024年的770萬台衰退19.48%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕市調機構集邦最新報告指出，近眼顯示設備市場短期表現平淡，預估2025年全球出貨量僅620萬台，較2024年的770萬台衰退19.48%，不過，在品牌廠推動新技術發展、加上市場接受度逐年提高之下，2030年出貨量有機會提升至4650萬台，是今年的逾7倍規模。

集邦指出，今年虛擬實境（VR）與混合實境（MR）領域中，Meta的Quest 3s可能出現銷售不如預期的情況，全年年出貨量將降至560萬台。相較之下，擴增實境（AR）裝置表現相對穩健，受惠於AI加持的新款AR裝置推出，以及有機發光二極體矽基顯示（OLEDoS）價格下探，2025年出貨量預計可達60萬台。

展望中長期，集邦認為，隨著Meta、蘋果（Apple）等國際大廠持續推出新品，將有助於VR與MR整體市場生態完善。同時，提示型AR市場具備強勁成長動能，高階全彩AR裝置的開發進展也將推動產業快速擴張。

集邦提到，在顯示技術發展上，短期內OLEDoS憑藉成本優勢，仍是中國市場的主流。然而，集邦指出，其他技術正快速崛起，對OLEDoS形成威脅。舉例來說，矽基液晶（LCoS）將因Meta採用而逐步擴大市占；單綠色發光二極體矽基顯示（LEDoS）在提示型AR眼鏡應用帶動下，滲透率同步提升。

長期而言，集邦看好海外品牌更傾向發展高規格全彩LEDoS技術。隨著技術進步與成本下降，集邦預期搭載全彩LEDoS的AR裝置出貨量在2030年將達2090萬台，技術滲透率可望達65%。至於光學模組，現階段以衍射光波導為主流，但其效率仍待提升。

