勞動基金大反攻！8月收益上看2500億 挑戰史上最賺單月

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，因8月全球股債齊揚，新台幣兌美元也走貶，8月的勞動基金收益有望創史上單月新高。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球股市在3月重挫之後，6月開始逐步走揚，上半年慘虧的勞動基金，繼6月單月收益創下史上第3高、7月單月繼續大賺1480億元後，勞動基金運用局已「預告」，因8月全球股債齊揚，新台幣兌美元也走貶，8月份的勞動基金收益有望創史上單月新高，對比歷史數據，單月帳面收益上看2500億元「不是夢」。

勞動基金運用局今（1）日公告截至7月的最新投資績效，受惠於7月國內外投資市場回穩，單月帳面收益達1480億元，使得前7月的累計收益轉虧為盈、達644億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月勞動基金單月收益達1480億元，幾乎全來自國內外股市的獲利，因國際股市各項指標7月均有回升，但債券的表現卻不如股市，目前觀察8月份的各項指標，國內外股、債指標均為正報酬，明顯優於7月，因此預期8月份的收益將優於7月，甚至可望創下歷史單月新高。

根據勞動基金的歷史數據，單月帳面收益之冠為113年3月的2422億元、其次為109年11月的2402億元，今年6月單月收益2083億元排名歷史第3高。運用局依據目前國內外各項投資指標預估，今年8月的帳面收益數，有望突破109年11月的紀錄，保守上看2500億元。

除了8月收益預期樂觀，今年7月各基金大多有不錯的表現，但不同基金表現各異，特別是舊制勞工退休基金規模1兆281.9億元，略少於勞保基金的1兆1879.9億元，但今年前7月舊制勞退的收益卻多了227億元，劉麗茹分析，關鍵在於「海外資產」配置的占比高低。

劉麗茹說，今年以來台幣對美元升值達8%，以美元計價的海外投資，換算台幣就如同帳面收益少了8%。而舊制勞退為了維持流動性，今年初將海外資產部位略微降低，目前僅有48%，但新制勞退達62%、勞保基金則達51%，因此海外資產部位低、受匯率的影響就比較小。

此外，國內股市的投資比重，舊制勞退約27%，新制勞退不到20%、勞保25%，今年6月以來台股逐步回升，台股比重高自然績效較佳，雙重因素影響下，舊制勞退前7月的收益率達3.29％，明顯高於新制勞退的0.61％，及勞保基金的0.73％。

