穩定幣加速普及化 有望開啟全球供應鏈貿易新局

今日FinTechOn 2025暨AFA高峰會，以「金融科技×全球供應鏈新戰局」為主題展開。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年因美國總統川普推動「天才法案」，使穩定幣成為全球性議題。今日亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲指出，如今全球供應鏈面對多項變數，而台灣產業在AI、伺服器、IC產業佔據重要定位，期望穩定幣等金融科技可以成為產業的支付、金流新解方。

穩定幣是為價值穩定而設計的加密貨幣，絕大多數穩定幣是以實體資產作為儲備，如佔據穩定幣市場絕大多數的美元穩定幣USDT、USDC都以等額美元作為儲備，以確保1枚穩定幣能兌換1美元。今年因穩定幣加速合法化，含RWA（現實世界資產）等未來應用也更受矚目。

此外，也有幣圈專家指出，穩定幣的價值價值穩定、比照法幣，但又能無時差交易，金流也具備透明、可追蹤的特性，也不收傳統金融機構的手續費，適合成為供應鏈進行國際貿易時的支付工具，也有望藉此拓展穩定幣的應用範圍；不過，各項應用是否能實際落地仍待時間驗證。

蔡玉玲表示，跨境支付緩慢、信任脆弱、貿易複雜及資金受困等問題都是供應鏈的痛點，金融科技協會期望區塊鏈技術與AI有可能成為最新解方，加上亞洲金融科技聯盟匯集15個經濟體的金融科技協會，期望串連監管機構、創新者和企業家，共同重塑我國的金融未來，更要重塑全球貿易的金融未來。

今日幣圈盛事FinTechOn 2025暨AFA高峰會以「金融科技×全球供應鏈新戰局」為主題展開，邀請伺服器機殼大廠勤誠（8210）、伺服器代工大廠緯穎（6669）也都受邀出席。

勤誠總經理陳亞男今日也表示，勤誠持續推進全球產能佈局、客戶也遍佈全球，包含美國、中國，以及各大ODM代工廠與SI廠，與全球產業連動很深，可說「全球經濟打噴嚏，供應鏈就會感冒」，因此更需要即時、透明的資訊交換，可視性成為重要議題。

陳亞男也指出，全球經濟快速變動，勤誠也需面對含匯率波動、貿易合規、稅務最佳化等工作，因此也需搜尋智慧的營運解決方案，這就需仰賴金融科技，不僅提供資源，也將為競爭中的利器，未來3至5年，整合ERP、ESG、採購風險規劃，轉型為智慧金融決策尤為重要，也期望可儘快實現。

陳亞男總結，期望未來貿易融資可以即時並整合AI，也要更適合中小企業使用，並期望能有簡單能操作的風險管理系統，勤誠也希望有與ESG連結的融資，讓企業能用負責任的方法進行建設與回饋等，更希望全球供應鏈更連結、更快、更聰明。

