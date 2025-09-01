晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

穩定幣加速普及化 有望開啟全球供應鏈貿易新局

2025/09/01 16:17

今日FinTechOn 2025暨AFA高峰會，以「金融科技×全球供應鏈新戰局」為主題展開。（記者歐宇祥攝）今日FinTechOn 2025暨AFA高峰會，以「金融科技×全球供應鏈新戰局」為主題展開。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年因美國總統川普推動「天才法案」，使穩定幣成為全球性議題。今日亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲指出，如今全球供應鏈面對多項變數，而台灣產業在AI、伺服器、IC產業佔據重要定位，期望穩定幣等金融科技可以成為產業的支付、金流新解方。

穩定幣是為價值穩定而設計的加密貨幣，絕大多數穩定幣是以實體資產作為儲備，如佔據穩定幣市場絕大多數的美元穩定幣USDT、USDC都以等額美元作為儲備，以確保1枚穩定幣能兌換1美元。今年因穩定幣加速合法化，含RWA（現實世界資產）等未來應用也更受矚目。

此外，也有幣圈專家指出，穩定幣的價值價值穩定、比照法幣，但又能無時差交易，金流也具備透明、可追蹤的特性，也不收傳統金融機構的手續費，適合成為供應鏈進行國際貿易時的支付工具，也有望藉此拓展穩定幣的應用範圍；不過，各項應用是否能實際落地仍待時間驗證。

蔡玉玲表示，跨境支付緩慢、信任脆弱、貿易複雜及資金受困等問題都是供應鏈的痛點，金融科技協會期望區塊鏈技術與AI有可能成為最新解方，加上亞洲金融科技聯盟匯集15個經濟體的金融科技協會，期望串連監管機構、創新者和企業家，共同重塑我國的金融未來，更要重塑全球貿易的金融未來。

今日幣圈盛事FinTechOn 2025暨AFA高峰會以「金融科技×全球供應鏈新戰局」為主題展開，邀請伺服器機殼大廠勤誠（8210）、伺服器代工大廠緯穎（6669）也都受邀出席。

勤誠總經理陳亞男今日也表示，勤誠持續推進全球產能佈局、客戶也遍佈全球，包含美國、中國，以及各大ODM代工廠與SI廠，與全球產業連動很深，可說「全球經濟打噴嚏，供應鏈就會感冒」，因此更需要即時、透明的資訊交換，可視性成為重要議題。

陳亞男也指出，全球經濟快速變動，勤誠也需面對含匯率波動、貿易合規、稅務最佳化等工作，因此也需搜尋智慧的營運解決方案，這就需仰賴金融科技，不僅提供資源，也將為競爭中的利器，未來3至5年，整合ERP、ESG、採購風險規劃，轉型為智慧金融決策尤為重要，也期望可儘快實現。

陳亞男總結，期望未來貿易融資可以即時並整合AI，也要更適合中小企業使用，並期望能有簡單能操作的風險管理系統，勤誠也希望有與ESG連結的融資，讓企業能用負責任的方法進行建設與回饋等，更希望全球供應鏈更連結、更快、更聰明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財