川普15兆美元新投資被戳破 稱美可能成「第三世界國家」

2025/09/01 16:19

美國總統川普聲稱，關稅正推動美國超過15兆美元的新投資，如果法院推翻關稅，美國可能會成為「第三世界國家」。（彭博）美國總統川普聲稱，關稅正推動美國超過15兆美元的新投資，如果法院推翻關稅，美國可能會成為「第三世界國家」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週日（8月31日）聲稱，關稅正在推動美國超過15兆美元的新投資，如果法院推翻關稅，美國可能會成為「第三世界國家」。

川普的言論是對聯邦上訴法院對其貿易政策作出重大法律挫折的直接回應，法院宣布他的大部分全面關稅違反了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。 該裁決支持美國國際貿易法院先前的裁決。

儘管這些關稅仍然有效，但除非最高法院介入，否則其前景充滿不確定性。此次暫緩令將關稅執行時間延後至10月中旬。

川普補充說，如果「極左法庭」取消關稅，幾乎所有預期的投資都會崩潰，使美國成為一個沒有重回偉大之路的「第三世界國家」。

川普寫道：「如果允許激進左翼法院終止這些關稅，幾乎所有這些投資，甚至更多，都將立即取消！從很多方面來看，我們將成為第三世界國家，不再有偉大的希望。時間至關重要！！！」。

針對關稅帶動美國15兆美元新投資，獨立分析並未發現任何證據支持川普所說的這項數字。根據路透和FactCheck.org報導，白宮自己的「川普效應」網站列出已宣布的投資約2.6兆美元，如果算上承諾的投資，則總額為5.1兆美元，仍然遠低於川普的說法。

