受美國關稅衝擊 企業大廠紛賣資產換現金

〔記者徐義平／台北報導〕美國關稅政策衝擊，企業大廠紛處分閒置廠房、進一步活絡持有資金。根據商仲業者彙整，今年前8月全台工業地產交易額達562億元，且累積已有11筆單宗交易額10億元起跳的工業地產成交案。

根據信義全球資產彙整，今年前8月全台商用不動產交易額約938億元，其中工業地產占比便達6成，甚至不乏知名企業大廠出脫廠房，包括友達、宏達電、和碩、穩懋半導體、泰豐輪胎等。

台達電砸69.5億買泰豐輪胎觀音廠 今年金額最高

又以7月、台達電砸69.5億元買進泰豐輪胎觀音廠、約3.5萬坪土地的單宗交易金額為今年最高，信義全球資產總經理林三智指出，該交易案與台達電中壢總部具備資源整合及地緣效益，加上企業長期發展剛性需求，因而吸引台達電砸重金出手。

他認為，今年交易案中，賣方處分工業不動產的動機以資產活化居多，且資金回收後，主要有三個運用方向，首先是再投入更符合企業發展需求的商用不動產；再來則是挹注研發與轉型升級，強化競爭力，另一個是充實營運資金，專注本業並降低關稅衝擊風險。

至於，美國關稅政策的衝擊，林三智表示，今年4至8月工業地產交易金額約443億元、較去年同期減少約12%，顯示面對國際金融局勢、地緣政治及政策變化，工業地產市場面臨挑戰，企業買方在資金運用及不動產購置決策上會更為謹慎，賣方處分資產洽談時程也恐拉長。

