晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

受美國關稅衝擊 企業大廠紛賣資產換現金

2025/09/01 16:08

美國關稅政策衝擊，企業大廠紛處份閒置廠房。（信義全球資產提供）美國關稅政策衝擊，企業大廠紛處份閒置廠房。（信義全球資產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕美國關稅政策衝擊，企業大廠紛處分閒置廠房、進一步活絡持有資金。根據商仲業者彙整，今年前8月全台工業地產交易額達562億元，且累積已有11筆單宗交易額10億元起跳的工業地產成交案。

根據信義全球資產彙整，今年前8月全台商用不動產交易額約938億元，其中工業地產占比便達6成，甚至不乏知名企業大廠出脫廠房，包括友達、宏達電、和碩、穩懋半導體、泰豐輪胎等。

台達電砸69.5億買泰豐輪胎觀音廠 今年金額最高

又以7月、台達電砸69.5億元買進泰豐輪胎觀音廠、約3.5萬坪土地的單宗交易金額為今年最高，信義全球資產總經理林三智指出，該交易案與台達電中壢總部具備資源整合及地緣效益，加上企業長期發展剛性需求，因而吸引台達電砸重金出手。

他認為，今年交易案中，賣方處分工業不動產的動機以資產活化居多，且資金回收後，主要有三個運用方向，首先是再投入更符合企業發展需求的商用不動產；再來則是挹注研發與轉型升級，強化競爭力，另一個是充實營運資金，專注本業並降低關稅衝擊風險。

至於，美國關稅政策的衝擊，林三智表示，今年4至8月工業地產交易金額約443億元、較去年同期減少約12%，顯示面對國際金融局勢、地緣政治及政策變化，工業地產市場面臨挑戰，企業買方在資金運用及不動產購置決策上會更為謹慎，賣方處分資產洽談時程也恐拉長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財