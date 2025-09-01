晴時多雲

豐興鋼筋每噸下跌200元 廢鋼、型鋼平盤

2025/09/01 16:04

豐興本週廢鋼收購價每公噸8300元，鋼筋每公噸1.7萬元，型鋼每公斤2.38萬元。（資料照）豐興本週廢鋼收購價每公噸8300元，鋼筋每公噸1.7萬元，型鋼每公斤2.38萬元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕豐興鋼鐵（2015）營業處今日公布最新盤價，本週國內廢鋼基價維持平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼產品基價平盤。調整後價格為廢鋼收購價每公噸8300元，鋼筋每公噸1.7萬元，型鋼每公斤2.38萬元。

豐興指出，國際廢鋼報價小跌及中國小鋼胚修正下跌影響，廢鐵商心態轉向積極出貨，雖存在中外價差，本週仍以平盤開出。鋼筋市場因成交量偏弱、追價力道不足，本週反映國際行情並回應下游需求，每公噸調降200元；廢鋼、型鋼則維持平盤。

觀察國際原料行情，美國大船廢鋼本週仍無報價，日本2H廢鋼小跌至每公噸313美元（約新台幣9590元），美國貨櫃廢鋼小跌至每公噸308美元（約新台幣9437元）；澳洲鐵礦砂則因中國限產政策利多帶動市場情緒，自每公噸99.85美元（約新台幣3059元）上漲至102.8美元（約新台幣3149元），整體行情轉趨堅挺。

豐興指出，中國上週北部多雨、南部高溫，影響鋼品市場需求走弱，但鋼廠限產政策持續，仍支撐鐵礦砂價格。至於美國國內鋼價下跌，當地鋼廠不排除壓抑廢鋼價格以降低成本；越南受風災大雨衝擊，採購放緩，日廢出口報價同步下修。

