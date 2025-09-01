義隆電成功跨入無人機市場 宣布量產出貨

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計義隆電（2458）跨入無人機產業報佳音，並宣布量產出貨。據工研院資料顯示，全球無人機市場持續加速成長，目前無人機市場商用占比最大，估計約有300億美元的規模，預期至2030年會成長至500億美元。

義隆電成功量產的Mini LED Local Dimming區域調光顯示IC，憑藉領先業界的整合技術，不僅有效延長電池續航力，更能大幅提升色彩對比度與畫質，並節省功耗。即便在強烈戶外光源環境下，無人機依然能呈現高解析度與真實色彩的影像，藉以增強色彩表現，率先支援專業應用。

義隆電表示，深耕多年的AI邊緣運算技術成功開發完成新的應用領域，也就是目前最具市場前景的無人機領域，展現AI多元應用的強勁實力。此外，也持續進行AI邊緣運算更多元化的應用領域中，預期分階段展現開發成果。同時，具有更強大功能的第二代無人機產品，利用AI影像辨識模型結合 AI生成擴增訓練資料庫，成功導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現出產品差異化，這項開發案是義隆電結合中研院共同開發軍事無人機的應用，預期明年下半年量產出貨。

義隆電於2018年開始積極發展AI技術，投入3000萬元贊助台灣人工智慧學校、培育國內AI產業菁英，更鼓勵公司內部數百位主管參與課程，厚植企業AI實力；同時將AI技術，特別是影像處理能力，實際導入產品設計，以提升市場競爭力。自2020年起，義隆電更積極投入影像辨識技術研發，並導入義隆電與中研院開發的Yolo v4、v7及v9的精簡版演算法，奠定扎實的技術基礎。

義隆電強調，多年來深耕AI影像辨識技術，並積極推動其在終端裝置的多元應用，不僅在筆記型電腦領域展現多項創新突破，更成功跨足國內外無人機領域，為產業注入全新動能。今年更憑藉裝置端AI影像辨識的卓越技術，在台北國際電腦展（COMPUTEX）一舉榮獲五項Best Choice（BC）大獎，並勇奪其中一項金獎，充分展現義隆電於AI技術上的領先實力與創新價值。

義隆電強調，未來將持續強化AI邊緣運算及終端裝置AI的研發與應用，並憑藉軟硬體整合的獨特優勢，提供高效能、低功耗的創新解決方案。公司將持續引領技術潮流，致力成為全球無人機AI影像辨識、邊緣運算及終端裝置領域的技術領導廠商，攜手合作夥伴共創AI多元應用。

