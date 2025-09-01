晴時多雲

財經 > 財經政策

葉俊顯接國發會主委 優先推動四大施政主軸

2025/09/01 16:02

國發會主委葉俊顯表示，延續與深化前任主委任內規劃的政策藍圖，並優先全力推動四大施政主軸。（記者王孟倫攝）國發會主委葉俊顯表示，延續與深化前任主委任內規劃的政策藍圖，並優先全力推動四大施政主軸。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國發會今天（1日）舉行新任卸任主委交接典禮，由行政院政務委員陳金德擔任監交人。新任國發會主委葉俊顯致詞表示，延續與深化前任主委劉鏡清任內規劃的政策藍圖，並優先全力推動四大施政主軸，包括：創新經濟方面，積極規劃「AI新十大建設」；在均衡臺灣方面，積極推動「六大區域產業及生活圈」等。　

國發會常被稱為財經小內閣，學者出身的葉俊顯，原本擔任中央研究院經濟研究所研究員，今天走馬上任國發會主任委員一職，他直言，心中深感榮幸，也感到責任重大。

葉俊顯表示，首先，要感謝總統賴清德與行政院長卓榮泰的信賴，把任重道遠的國家發展使命交付給他，他也將遵照卓院長指示，各項施政都要加速行動，積極任事，貼近民意，符合社會期待。其次，在此，葉俊顯也要向前任主委劉鏡清表達誠摯的謝意與敬意。

對於國發會主委這個新職務，葉俊顯說，承擔新職後，將以「國家發展計畫（114至117年）」總體目標為核心，穩健推動經濟創新升級，社會公平正義與環境永續發展，並優先全力推動四大施政主軸。

首先，在創新經濟方面，積極規劃「AI新十大建設」，AI是引領台灣再次起飛的關鍵產業，藉由創新提升百工百業競爭力，也將為台灣經濟奠定長遠基礎，強化國家安全與韌性；也將持續推動五大信賴產業、產業百億基金，協助產業升級轉型。

第二、在均衡臺灣方面，積極推動「六大區域產業及生活圈」，包括首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧核心、嘉南高屏南方新矽谷、東部慢活城鄉旅，以及低碳樂活離島，期盼打造均衡發展、健康永續的台灣；並優化「地方創生3.0」，聚焦青年培力、多元途徑、基礎建設、跨域合作與國際連結五大面向，擴大青年工作站與獎勵機制，讓年輕人能在家鄉找到舞台。

第三、在精進治理方面，對於重大公共建設，落實「預警、審議、退場」機制，確保各項計畫的品質與進度，讓建設成果真正回饋人民；並建構以人民感受為本的便民法制環境，提升我國經商便利度。

第四、在投資人才方面，推動「臺灣人才競爭力方案2.0版」，厚植國家人才質量，以形塑新世代國際競爭力，並打造友善的雙語環境，吸引全球人才匯聚臺灣，讓臺灣成為國際宜居的幸福之地。

葉俊顯強調，國家發展政策的落實，必須依賴國發會發揮跨部會協調的角色，並與地方政府緊密合作，確保各項福國利民政策如期如質落地。我深信，政策再專業，如果無法獲得社會的理解與支持，就無法真正實現；這一信念，將是我帶領國發會的行動準則。

