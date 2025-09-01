「吊車大王」胡漢龑力挺 大黑松小倆口現烤蛋黃酥按讚

迎中秋節送禮商機，大黑松小倆口位於台北博愛路的創始店，今年強打現烤蛋黃酥，大黑松小倆口總經理邱義榮（右）特別聘請臉書擁有逾21萬名粉絲的「吊車大王」-啟德機械起重工程董事長胡漢龑（左）現身站台，胡董現場一口氣訂了60盒。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎中秋節送禮商機，老字號品牌大黑松小倆口位於台北博愛路的創始店，今年以「最有溫度的蛋黃酥」為訴求，強打現烤蛋黃酥，臉書擁有逾21萬名粉絲的「吊車大王」-啟德機械起重工程董事長胡漢龑現身力挺，一口氣訂了60盒，直呼吃過了真的好吃才敢推薦。

大黑松小倆口總經理邱義榮，5年前交棒給兒女經營，退居幕後，迎戰糕餅業及觀光產業寒風，邱義榮今年重披戰袍，首戰便是百家爭鳴的中秋節送禮硬仗。

請繼續往下閱讀...

邱義榮表示，蛋黃酥就是要「熱騰騰出爐才好吃」，但近年原物料價格持續上漲，且蛋黃酥製作過很費工，製作1顆蛋黃酥單是成本就超過40元，加上不加防腐劑賞味期很短，真的很難賺，所以很多糕餅業者都不想賣。

他說，今年7月初拜訪胡漢龑董事長時，胡董說「蛋黃酥要新鮮才有靈魂！」給他很大的靈感，今年中秋節決定以「現烤」作為中秋節的亮點，端出「現烤蛋黃酥」強打市場。

啟德機械起重工程董事長胡漢龑是台灣知名的「吊車大王」，在兩岸擁有80多台吊車，年營收逾20億元，今天也率領娘子兵團現身力挺。

他說，之前邱義榮總經理準備了幾盒現烤蛋黃酥請他試吃，他和家人、朋友分享後，真的好吃，今天才決定現身幫忙推薦，如果不好吃，他就不敢推薦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法