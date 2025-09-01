晴時多雲

馬來西亞排隊美食「檳城煎蕊」登台 首店進駐SOGO忠孝館

2025/09/01 14:57

以麥味登崛起的揚秦國際（2755）代理的「檳城煎蕊」首家店今天進駐SOGO百貨忠孝店美食街，揚秦董事長卓靖倫表示，「檳城煎蕊」今年預計再開1家店，以百貨公司美食街為主，暫不考慮街邊店，初期以先開3店為目標。（記者楊雅民攝）以麥味登崛起的揚秦國際（2755）代理的「檳城煎蕊」首家店今天進駐SOGO百貨忠孝店美食街，揚秦董事長卓靖倫表示，「檳城煎蕊」今年預計再開1家店，以百貨公司美食街為主，暫不考慮街邊店，初期以先開3店為目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以麥味登崛起的揚秦國際（2755）代理的「檳城煎蕊」首家店今天進駐SOGO百貨忠孝店美食街，揚秦董事長卓靖倫表示，「檳城煎蕊」今年預計再開1家店，以百貨公司美食街為主，暫不考慮街邊店，初期以先開3店為目標。

揚秦董事長卓靖倫表示，「檳城煎蕊」創立於西元1936年，由馬來西亞檳城街邊的「檳榔律馳名潮州煎蕊」甜點攤車起家，傳承至今已有89年歷史，已成為馬來西亞最具代表性的餐飲品牌之一。

揚秦今年簽訂品牌代理引進「檳城煎蕊」來台，「檳城煎蕊」也將成為揚秦旗下第5個美食品牌，台灣第1家門市從SOGO百貨忠孝店出發，未來將持續進駐高人流的百貨商圈，擴大揚秦發展多品牌的美食版圖。

卓靖倫指出，檳城美食被當地居民稱為「馬來西亞最美味的佳餚」，其地位猶如台南是台灣的「街頭美食之都」一般，更是旅遊時不容錯過的排隊美食。

品牌最具特色的「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和祖傳三代的秘製糖漿，其中香氣獨特的「斑蘭葉」素有東南亞香料之王的美稱，是南洋風味料理必備。

台灣首家「檳城煎蕊」門市推出的檳城三寶，包括正宗的「檳城招牌煎蕊」、「檳城白咖哩海鮮麵」及「檳城水果羅惹」3項餐點，融合了主食、小吃與冰品的馬來西亞風味餐。

