工會和公司雙投保退休金領更多？關鍵只看「這筆薪資」

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升。一名即將年滿60歲的女性勞工（以下稱A女），目前於職業工會投保，投保薪資已達最高級距4萬5800元，累計勞保年資達36年。近日，A女受僱於新公司，雇主以最低薪資級距為其加保。A女好奇是否能將工會和公司兩邊的投保薪資合併計算，以提升未來退休金額。

根據《勞工保險條例》規定，勞工若同時於公司（第一類投保單位）與職業工會（第二類投保單位）加保，因兩者投保性質不同，投保薪資不得合併計算。計算勞保老年給付時，勞保局會採其中「較高投保薪資」作為給付核算基礎。

以A女案例為例，其於職業工會的投保薪資已達最高級距（4萬5800元），若她已於該級距持續投保滿5年，則未來申請老年年金時，將可依最高5年平均投保薪資計算，金額相對較優。即便公司另以較低薪資為A女加保，勞保局在計算退休給付時，仍會採用工會的最高投保薪資，僅擇一最高金額計算，不會合併或重複計入。

反之，若A女尚未在職業工會的最高級距投保滿5年，若此時選擇退保或調降薪資級距，可能拉低平均投保薪資，進而影響未來老年給付金額。

因此，對A女來說，目前最好的方式是繼續維持工會保險不變，待滿足投保年限後，再視個人需求評估是否退保或調整投保薪資。

A女的案例反映出，勞工在面對不同加保身份時，可能對勞保制度產生誤解或規劃上的盲點。建議勞工在規劃退休前，應充分掌握自身的投保單位、薪資級距與年資狀況，審慎規劃，才能保障個人權益、爭取最大給付。

