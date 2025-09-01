晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工會和公司雙投保退休金領更多？關鍵只看「這筆薪資」

2025/09/01 14:55

隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升。（示意圖，資料照）隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升。一名即將年滿60歲的女性勞工（以下稱A女），目前於職業工會投保，投保薪資已達最高級距4萬5800元，累計勞保年資達36年。近日，A女受僱於新公司，雇主以最低薪資級距為其加保。A女好奇是否能將工會和公司兩邊的投保薪資合併計算，以提升未來退休金額。

根據《勞工保險條例》規定，勞工若同時於公司（第一類投保單位）與職業工會（第二類投保單位）加保，因兩者投保性質不同，投保薪資不得合併計算。計算勞保老年給付時，勞保局會採其中「較高投保薪資」作為給付核算基礎。

以A女案例為例，其於職業工會的投保薪資已達最高級距（4萬5800元），若她已於該級距持續投保滿5年，則未來申請老年年金時，將可依最高5年平均投保薪資計算，金額相對較優。即便公司另以較低薪資為A女加保，勞保局在計算退休給付時，仍會採用工會的最高投保薪資，僅擇一最高金額計算，不會合併或重複計入。

反之，若A女尚未在職業工會的最高級距投保滿5年，若此時選擇退保或調降薪資級距，可能拉低平均投保薪資，進而影響未來老年給付金額。

因此，對A女來說，目前最好的方式是繼續維持工會保險不變，待滿足投保年限後，再視個人需求評估是否退保或調整投保薪資。

A女的案例反映出，勞工在面對不同加保身份時，可能對勞保制度產生誤解或規劃上的盲點。建議勞工在規劃退休前，應充分掌握自身的投保單位、薪資級距與年資狀況，審慎規劃，才能保障個人權益、爭取最大給付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財