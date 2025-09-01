晴時多雲

自由電子報
8月台灣新車銷量失守3萬輛 創12年新低

2025/09/01 14:45

車商表示，9月適逢民俗月，但政府祭出貨物稅加碼利多，若9月新政能實施，有望吸引今年因雙稅議題而觀望的消費者購車，預估9月全台新車領牌量將達3萬輛。（記者楊雅民攝）車商表示，9月適逢民俗月，但政府祭出貨物稅加碼利多，若9月新政能實施，有望吸引今年因雙稅議題而觀望的消費者購車，預估9月全台新車領牌量將達3萬輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到關稅和貨物稅等政策不明衝擊，且8月下旬進入農曆民俗月，8月全台新車領牌數僅2萬9460輛，月減17%，年增0.2%，失守3萬輛關卡。

其中進口車領牌數為1萬4392輛，月減9.6%，年減3.6%；豪華進口車領牌數為7472輛，月減7.4%，年增1.6%。

累計1~8月全台新車領牌數達26萬3910輛，年減14.2%，其中進口車領牌數達12萬7476輛，年減13.3%；豪華進口車領牌數達6萬6147輛，年減15.4%。

和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+Lexus品牌8月領牌數達1萬1914輛，年增20.7%，市佔率達40.4%；累計1~8月領牌數達10萬2097輛，年增0.6%，市佔率38.7%、去年比100.6%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG ３品牌8月領牌數達2986輛，年增7.4%，市佔率達10.1%；累計1~8月領牌數達2萬8421輛、年減24.8%，市佔率10.8%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 品牌8月領牌數達807輛，年減25.9%，市佔率2.7%；累計1~8月領牌數達8485輛、年減37.4%，市佔率3.2%、去年比62.6%。

三陽（2206）旗下南陽實業代理的HYUNDAI汽車8月領牌數達1118輛，年減16%，市佔率3.8%；累計1~8月領牌數達1萬1995輛，年減23.6%，市佔率4.5%。

車商表示，9月適逢民俗月，但預期政府將推出貨物稅相關購車補助，有望吸引今年因關稅和貨物稅議題而觀望的消費者購車，預估9月全台新車領牌量將達3萬輛，優於8月。

