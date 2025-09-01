晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國比亞迪Q2利潤暴跌30％ 股價狂瀉

2025/09/01 14:54

中國比亞迪第二季利潤不如預期，股價週一重挫。（美聯社）中國比亞迪第二季利潤不如預期，股價週一重挫。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透指出，比亞迪第二季淨利較去年同期暴跌30％，降至64億人民幣（約台幣275億），與第一季利潤實現翻倍形成鮮明對比，股價1日應聲大跌，在港股和深圳早盤同步重挫，其中港股開盤一度狂瀉8%，創5月26日以來最大單日跌幅。

比亞迪上週五（8/29）晚間公布半年報，第二季淨利和營收均不及市場預期，股價週一（9/1）應聲大跌。比亞迪解釋，受到電動汽車業務拖累，上半年毛利率從18.78%降至18.01%。

比亞迪發布業績後，野村維持對比亞迪股票的買入評級，但將目標股價從163.67港元下調至132港元。Bernstein維持強於大盤的評級，也將目標股價從133港元下調至130港元。

野村分析師應重熙（Joel Ying）和張康（Ethan Zhang）在報告中寫道，比亞迪財報最大的負面因素是第二季16.3%的毛利率，創下2022年第三季新低。Bernstein分析師也在報告中表示，比亞迪加大促銷力度，卻未實現預期的銷量增長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財