中國比亞迪Q2利潤暴跌30％ 股價狂瀉

〔財經頻道／綜合報導〕路透指出，比亞迪第二季淨利較去年同期暴跌30％，降至64億人民幣（約台幣275億），與第一季利潤實現翻倍形成鮮明對比，股價1日應聲大跌，在港股和深圳早盤同步重挫，其中港股開盤一度狂瀉8%，創5月26日以來最大單日跌幅。

比亞迪上週五（8/29）晚間公布半年報，第二季淨利和營收均不及市場預期，股價週一（9/1）應聲大跌。比亞迪解釋，受到電動汽車業務拖累，上半年毛利率從18.78%降至18.01%。

比亞迪發布業績後，野村維持對比亞迪股票的買入評級，但將目標股價從163.67港元下調至132港元。Bernstein維持強於大盤的評級，也將目標股價從133港元下調至130港元。

野村分析師應重熙（Joel Ying）和張康（Ethan Zhang）在報告中寫道，比亞迪財報最大的負面因素是第二季16.3%的毛利率，創下2022年第三季新低。Bernstein分析師也在報告中表示，比亞迪加大促銷力度，卻未實現預期的銷量增長。

