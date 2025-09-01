遺棄行李成為日本機場大患 「與尺寸有關」令人傻眼

遺棄行李已成為日本各地機場日益嚴重的問題，並造成重大安全隱憂。（截圖取自讀賣新聞）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遺棄行李已成為日本各地機場日益嚴重的問題，並造成重大安全隱憂。令人傻眼的是，根據機場工作人員表示，乘客經常在發現行李箱「超出隨身行李尺寸」後決定丟棄。

日本讀賣新聞報導，當地警察局已經沒有足夠的空間來存放這些被視為遺失物品的行李箱。這反過來又給已經不堪重負的機場保全官員和警察帶來了巨大的負擔，因為他們需要確定是否有恐怖主義威脅。

今年7月，愛知縣警方向檢察官提交了一起案件，一名當地男子於6月將行李箱遺忘在中部機場2號航站樓入口附近，並且不打算回來取。

根據機場官員指出，這名30多歲的男子發現行李箱太大，不適合隨身攜帶，於是將行李箱中的物品取出，並重新裝入另一位家庭成員使用的行李箱中。這是中部機場自2005年啟用以來第一起乘客故意違反垃圾處理法的案件。

成田國際機場、關西國際機場和中部國際機場的官員表示，自從日本放鬆新冠疫情期間實施的入境限制以來，被遺棄的行李箱數量開始增加。

成田機場報告稱，被遺棄的行李箱從2021財年的338個增加到2024財年的1073個。同期，中部機場的數字為22個，而到了2024財年則增加到85個。關西機場表示，2024財年丟棄的行李箱數量達到創紀錄的816 箱，高於2021財年的221箱。

機場無人認領的行李箱會被視為可疑物品，警方會使用X光檢查是否含有爆炸物。如果經檢查，行李箱不構成危險，則會作為失物存放在警察局。

通常需要大約3個小時才能確認一個被遺棄的行李箱是否真的存在。大多數情況下，行李箱是空的。

一位高級警官表示，此類案件給警方帶來了不必要的負擔。中部地區在垃圾桶上貼上了中英文標語，寫著「禁止丟棄行李箱」。最近有航空公司啟動一項計劃，以1200日圓的費用接收不需要的行李箱。

