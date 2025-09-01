竹縣明年公告土地現值和公告地價調整作業 今起13鄉鎮市辦說明會

新竹縣明年度的公告土地現值和公告地價調整作業說明會今天起跑，將以半個月時間巡迴全縣各鄉鎮市舉行。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕每年元旦，縣市政府都會公告最新的公告土地現值和公告地價調整結果，趕在2026年的調整結果出爐前，新竹縣府地政處為了讓民眾與各界了解辦理情形，從今天起到9月15日，以為期半個月的時間，陸續在縣內13鄉鎮市召開14場公開說明會，其中竹北市因應人口稠密，分東、西2個場次舉辦。

新竹縣府地政處長古瓊漢說，原則上這個說明會建議地主優先參加土地所在的鄉鎮市區場次，因為儘管調整的作業大原則不變，但是各鄉鎮市的發展和土地利用狀況不同，所以仍建議用「屬地主義」的概念，土地在哪裡就參加哪個鄉鎮市的場次，以真實了解地價調整的原因，也真實反映地主的想法。

會中，他們除將針對明年公告土地現值和公告地價辦理地價調查、區段劃分、地價估計作業，以及最近1期地價動態提出說明，還將聽取民眾、公有土地管理機關以及民代意見，彙整成報告，提送預計今年12月中召開的新竹縣地價及標準地價評議委員會作為評議參考，用公開透明化的作業程序，訂定公平、均衡、合理的地價。

14場次的說明會今天率先在新埔起跑後，依序3日早上在芎林、下午在湖口新湖地政事務所。4日早上北埔，下午1點半回到新豐鄉。

5日早上先在寶山，同日下午2點則在竹北市東平里。8日到11日的早上陸續在峨眉、尖石、橫山、以及五峰舉行。12日早上10點針對關西地區，當天下午2點在竹東地政事務所舉辦竹東場次、15日早上10點在竹北地政事務所舉行最後一場。

